Michy Batshuayi opnieuw op een kruispunt: spits wil weg en naar WK

Michy Batshuayi lijkt opnieuw aan een kruispunt in zijn carrière te staan. De 31-jarige Rode Duivel overweegt deze zomer een vertrek bij Eintracht Frankfurt, waar hij zich niet kan vinden in zijn rol op het tweede plan.

De spits maakte in februari van dit jaar de overstap van Galatasaray naar Duitsland voor drie miljoen euro. Die overgang moest een nieuwe start worden, maar draaide uit op een tegenvaller: Batshuayi kwam slechts elf keer in actie en scoorde drie keer. Veel vertrouwen kreeg hij niet.

Met het WK van 2026 in zicht en nog twee jaar op zijn contract in Frankfurt, hoopt Batshuayi nu op een club waar hij opnieuw het vertrouwen én de speeltijd krijgt. Volgens Turkse bronnen heeft hij zijn entourage al gevraagd uit te kijken naar mogelijke opties.

Rudi Garcia overtuigen

De situatie in Frankfurt weegt zwaar. Batshuayi zou zich allesbehalve gelukkig voelen bij de club en vindt het lastig om de motivatie op te brengen op training. Tot dusver kwam er echter nog geen concreet bod binnen voor de spits, die eerder ook speelde voor onder meer Chelsea, Marseille, Crystal Palace, Besiktas en Fenerbahçe.

Ook bij de Rode Duivels is zijn rol tanende. In maart speelde hij zijn laatste interlandminuten tegen Engeland. Bondscoach Rudi Garcia selecteerde hem nog wel voor de dubbele confrontatie met Oekraïne, maar gunde hem geen speeltijd. Een pijnlijke vaststelling voor een aanvaller met 27 doelpunten in 56 caps.

De tijd dringt voor Batshuayi, die zich op zijn 31ste nog één keer wil tonen op het hoogste niveau. Een nieuwe transfer lijkt dan ook onafwendbaar – als tenminste een club zich aandient die hem wél opnieuw laat voetballen.