OHL wil nieuwe flankaanvaller halen bij Serie A-club

Na de pijnlijke 5-0 nederlaag op het veld van landskampioen Union, is het duidelijk dat Oud-Heverlee Leuven nog wel wat versterking kan gebruiken voor het komende seizoen. Om zich aanvallend te versterken, loert het naar het Italiaanse Lazio.

Op speeldag één gaf Oud-Heverlee Leuven nog een dubbele voorsprong weg tegen Charleroi en op speeldag twee ging het met de billen bloot tegen landskampioen Union. Niet meteen de competitiestart waar nieuwe coach David Hubert op had gehoopt.

En dus is versterking zeker geen overbodige luxe. Uiteraard mag er nog wat bij in de verdediging, met zeven tegendoelpunten in twee wedstrijden is OHL de slechtste leerling van de klas, maar ook aanvallend willen de Leuvenaars zich nog versterken.

OHL wil shoppen bij Lazio

Volgens Italiaanse media toont Leuven interesse in Saná Fernandes, een flankaanvaller van het Italiaanse Lazio. In de hoofdstad van de laars hoeft de 19-jarige Portugees (voorlopig) niet op de gewenste speelminuten te rekenen.

En dus mag hij op huurbasis de club verlaten. En daar zou OHL van willen profiteren. Ze zijn wel niet de enige geïnteresseerde ploeg. Ook Bari, uit de Italiaanse tweede klasse, wil Fernandes naar verluidt binnenhalen.

Vorig seizoen speelde Fernandes op huurbasis bij het NAC Breda van Carl Hoefkens. Daar kwam hij in zestien wedstrijden tot één doelpunt en één assist. Schrijft de Portugees het volgende hoofdstuk van zijn carrière in ons land?