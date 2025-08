Patrick Goots zet Thorsen Fink helemaal op zijn plaats

KRC Genk en Royal Antwerp FC speelden afgelopen weekend gelijk in de Jupiler Pro League. Thorsten Fink, de trainer van de Limburgers, was niet opgezet met de Antwerpse speelstijl.

Bij Royal Antwerp FC waren ze zondagmiddag duidelijk tevreden met het gelijkspel op bezoek bij KRC Genk. Ook Patrick Goots was achteraf tevreden met het punt.

“Een 2 op 6 tegen Union en Genk had ook ik niet zien aankomen”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. “In mijn seizoensprognose zei ik dat Antwerp met een 6 op 12 van een uitstekende start zou mogen spreken.”

The Great Old zit op schema om dat te halen. Het is duidelijk dat grinta en mentaliteit hetgeen zijn dat trainer Stef Wils op deze eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen wou inlepelen. Er staat duidelijk een blok.

Patrick Goots niet opgezet met uitspraken van Thorsten Fink

Thorsten Fink was daar minder tevreden mee. Hij liet na de match horen dat hij meer verwacht van een ploeg die een plekje in de top zes ambieert. Maar volgens Goots heeft de trainer van Genk geen reden om dat te zeggen.

“Daar moet Fink zich niet mee bemoeien. Genk wil dominant zijn in zijn thuismatchen. Dan is het voor de tegenpartij niet evident om heel open in de Cegeka Arena te gaan spelen”, is Goots heel erg duidelijk.

“Fink heeft gelijk in die zin dat Antwerp bij momenten zeer verdedigend speelde, met Janssen die geregeld tot bij Praet terugzakte. Maar dat was nu eenmaal het gameplan. Fink kan zijn frustraties maar beter achterwege laten, want ik vermoed dat nog meer ploegen zoals Antwerp in Genk zullen komen spelen.”