Kroonprins onder de Belgische coaches: "Hij heeft alles om de nieuwe Philippe Clement te worden"
Foto: © photonews

Vandaag gaat de competitie van start in de Challenger Pro League. In de reeks zijn heel veel Belgische coaches aan het werk.

Joost Desender, docent aan de Federale Trainersschool, was in het verleden actief bij KV Kortrijk, KV Oostende en vooral Club Brugge. Hij leidde ondertussen heel wat trainers op.

Volgens hem heeft KV Kortrijk een heel goede keuze gemaakt door Michiel Jonckheere als trainer aan te stellen. “Michiel wordt een toptrainer, geen twijfel mogelijk”, klinkt het overtuigd in Het Belang van Limburg.

Michiel Jonckheere wordt de nieuwe Philippe Clement

Desender kende hem nog als jeugdspeler bij Club Brugge. “Ik gaf op de trainerscursus les aan hem in Waregem en Jelle Vossen zat daar ook bij. Echt topgasten en toekomstige topcoaches. Enorm gedreven en gepassioneerd vooral.”

De demotraining die Jonckheere toen gaf was volgens Desender perfect. Alles zat helemaal goed, tot in de kleinste details. Hij verwacht dan ook heel veel van Jonckheere.

“Hij is de absolute kroonprins en heeft volgens mij alles om pakweg de nieuwe Philippe Clement te worden”, besluit Desender klaar en duidelijk over de trainer van KV Kortrijk.

Volg RSCA Futures - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (09/08).

