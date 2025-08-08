Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd"

Steven Defour zit al meer dan anderhalf jaar zonder club als trainer, sinds zijn ontslag bij KV Mechelen in november 2023. Ondanks zijn ervaring en naam in het Belgische voetbal, wacht de 37-jarige ex-Rode Duivel nog altijd op een nieuwe uitdaging in de dug-out.

Deze zomer kreeg Defour wel degelijk enkele aanbiedingen om terug aan de slag te gaan. Toch voelde hij zich niet volledig overtuigd om zich opnieuw volledig in te zetten.

“Ik heb deze zomer twee aanbiedingen gekregen, maar ik was niet genoeg overtuigd om er weer op dagdagelijkse basis voor de volle honderd procent in te vliegen" vertelt hij in Het Belang van Limburg.

Een opvallende mogelijkheid kwam van Sporting Hasselt. De club nam contact met hem op via eigenaar en vriend Sam Kerkhofs, die eerst wilde peilen of het ‘kriebelen’ als coach nog aanwezig was. “Ze waren op dat moment een shortlist aan het samenstellen. Als ik ja had gezegd, was ik een van de kandidaten geweest,” aldus Defour.

Defour is voorlopig echter tevreden met zijn rol als analist. “Misschien zie ik dat over een paar maanden wel anders, maar op dit moment ben ik perfect gelukkig met mijn leven en mijn werk als analist,", zegt Defour.

Tenzij er een ‘heel spectaculair’ aanbod komt, verwacht Defour voorlopig geen verandering in zijn situatie als trainer. Voorlopig blijft hij dus vooral genieten van het leven buiten de lijnen, maar uiteraard blijft hij in de running als de goesting er weer is.