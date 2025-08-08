Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd"

Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Steven Defour zit al meer dan anderhalf jaar zonder club als trainer, sinds zijn ontslag bij KV Mechelen in november 2023. Ondanks zijn ervaring en naam in het Belgische voetbal, wacht de 37-jarige ex-Rode Duivel nog altijd op een nieuwe uitdaging in de dug-out.

Deze zomer kreeg Defour wel degelijk enkele aanbiedingen om terug aan de slag te gaan. Toch voelde hij zich niet volledig overtuigd om zich opnieuw volledig in te zetten.

“Ik heb deze zomer twee aanbiedingen gekregen, maar ik was niet genoeg overtuigd om er weer op dagdagelijkse basis voor de volle honderd procent in te vliegen" vertelt hij in Het Belang van Limburg.

Een opvallende mogelijkheid kwam van Sporting Hasselt. De club nam contact met hem op via eigenaar en vriend Sam Kerkhofs, die eerst wilde peilen of het ‘kriebelen’ als coach nog aanwezig was. “Ze waren op dat moment een shortlist aan het samenstellen. Als ik ja had gezegd, was ik een van de kandidaten geweest,” aldus Defour.

Defour is voorlopig echter tevreden met zijn rol als analist. “Misschien zie ik dat over een paar maanden wel anders, maar op dit moment ben ik perfect gelukkig met mijn leven en mijn werk als analist,", zegt Defour.

Tenzij er een ‘heel spectaculair’ aanbod komt, verwacht Defour voorlopig geen verandering in zijn situatie als trainer. Voorlopig blijft hij dus vooral genieten van het leven buiten de lijnen, maar uiteraard blijft hij in de running als de goesting er weer is.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Baouf - Ordonez

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Baouf - Ordonez

12:00
Anderlecht verliest Neerpede-talent dat nochtans hoog aangeschreven stond

Anderlecht verliest Neerpede-talent dat nochtans hoog aangeschreven stond

12:00
Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

12:10
Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

11:30
Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint"

Michiel Jonckheere en KV Kortrijk staan voor competitiestart in Challenger Pro League: "Het is tijd dat het begint"

11:50
Waarom Zinho Vanheusden nu bij een derdeklasser speelt: "Unieke kans"

Waarom Zinho Vanheusden nu bij een derdeklasser speelt: "Unieke kans"

07:20
Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem

Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem

10:30
2
Vlak voor clash met Beerschot trekt Seraing nog defensieve versterking aan

Vlak voor clash met Beerschot trekt Seraing nog defensieve versterking aan

11:30
Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien

Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien

09:44
8
Tweedeklasser Olympic Charleroi haalt vlak voor de competitiestart nog twee nieuwe aanvallers in huis

Tweedeklasser Olympic Charleroi haalt vlak voor de competitiestart nog twee nieuwe aanvallers in huis

10:50
Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen"

Kompany hanteert dezelfde werkwijze bij Bayern als bij Anderlecht: "Hen niet te veel prijzen"

08:20
Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald

Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald

07:40
1
Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven"

Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven"

07:10
4
Genk gaat opnieuw de Aziatische toer op: nieuwe verdediger op weg

Genk gaat opnieuw de Aziatische toer op: nieuwe verdediger op weg

09:30
Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

08:40
1
Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen

Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen

06:00
4
Opvallend: RWDM neemt al na drie maanden afscheid van... voormalige hooligan

Opvallend: RWDM neemt al na drie maanden afscheid van... voormalige hooligan

09:00
2
Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

08:00
2
Goots weet hoe KV Mechelen de streekderby tegen Westerlo kan winnen

Goots weet hoe KV Mechelen de streekderby tegen Westerlo kan winnen

23:00
2
Benito Raman doet boekje open over zijn toekomst bij KV Mechelen

Benito Raman doet boekje open over zijn toekomst bij KV Mechelen

21:40
3
Hasi kwaad op uitblinker, maar... "Ik hoop echt dat hij blijft"

Hasi kwaad op uitblinker, maar... "Ik hoop echt dat hij blijft"

22:46
"Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven

"Waarschuwing": Hein Vanhaezebrouck haalt duidelijke statistiek van Club Brugge boven

07:00
1
OFFICIEEL: Ex-speler van Standard en Anderlecht gaat aan de slag bij La Louvière

OFFICIEEL: Ex-speler van Standard en Anderlecht gaat aan de slag bij La Louvière

21:20
De jongste basisspeler in de Jupiler Pro League maakt indruk: Ajax afwijzen was een goeie zaak

De jongste basisspeler in de Jupiler Pro League maakt indruk: Ajax afwijzen was een goeie zaak

20:40
2
📷 OFFICIEEL Standard legt nieuwe aanvaller voor drie seizoenen vast

📷 OFFICIEEL Standard legt nieuwe aanvaller voor drie seizoenen vast

20:20
Anderlecht scoorde twee beauties en Bertaccini liet zich weer zien om het af te maken: dit mag nooit meer mislopen

Anderlecht scoorde twee beauties en Bertaccini liet zich weer zien om het af te maken: dit mag nooit meer mislopen

21:53
Mo Messoudi ziet "extra boost" voor Beerschot op bezoek bij Seraing

Mo Messoudi ziet "extra boost" voor Beerschot op bezoek bij Seraing

06:30
1
Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd

Drama bij Anderlecht: Ilay Camara opnieuw geblesseerd

20:50
"Zeg nooit nooit": Brecht Dejaegere spreekt over zijn twijfel om bij KV Kortrijk te blijven

"Zeg nooit nooit": Brecht Dejaegere spreekt over zijn twijfel om bij KV Kortrijk te blijven

22:30
'Club Brugge gaat strijd aan met Manchester United voor aanvallend toptalent'

'Club Brugge gaat strijd aan met Manchester United voor aanvallend toptalent'

22:00
Belgische clubs straks zwaar in de problemen? Heel transferverdienmodel kan op de schop gaan

Belgische clubs straks zwaar in de problemen? Heel transferverdienmodel kan op de schop gaan

18:40
1
Thibaut Courtois én Matz Sels maken kans op hele mooie prijs

Thibaut Courtois én Matz Sels maken kans op hele mooie prijs

21:00
🎥 Hij toont meteen zijn visitekaartje: Franjo Ivanovic al beslissend bij nieuwe werkgever Benfica

🎥 Hij toont meteen zijn visitekaartje: Franjo Ivanovic al beslissend bij nieuwe werkgever Benfica

20:00
🎥 OFFICIEEL Union SG breekt contract van Fedde Leysen open

🎥 OFFICIEEL Union SG breekt contract van Fedde Leysen open

19:20
Geen goed nieuws bij KRC Genk: sterkhouder enkele weken buiten strijd

Geen goed nieuws bij KRC Genk: sterkhouder enkele weken buiten strijd

19:00
2
Vanhaezebrouck is duidelijk welke vertrekker Club Brugge het meest mist: "Niemand van dat niveau"

Vanhaezebrouck is duidelijk welke vertrekker Club Brugge het meest mist: "Niemand van dat niveau"

19:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 09/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 09/08 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over Club Brugge en Anderlecht willen uitstel van hun matchen: speeldag 5 zou er heel anders kunnen uitzien Eldonte Eldonte over Steven Defour liet kans op nieuwe trainersjob verrassend schieten: "Niet overtuigd" jawaddedadde jawaddedadde over Niet Dolberg en niet Verschaeren, maar andere sterkhouder zit duidelijk wel met een probleem Essevee for ever Essevee for ever over Aan de kant geschoven doelman van Zulte Waregem spreekt voor het eerst: "Allemaal onzin" GertjeFCB GertjeFCB over Zware domper na winstmatch tegen Tiraspol, bij Anderlecht maken ze zich grote zorgen cartman_96 cartman_96 over 'Deal van de baan? KAA Gent laat transfer van JPL-speler voorlopig los' mr Z mr Z over Verschaeren blijft vertrouwen houden bij Anderlecht: "Ik wil belangrijk zijn en blijven" Jp Peeters Jp Peeters over Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd Luf Luf over Benito Raman doet boekje open over zijn toekomst bij KV Mechelen Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht haalt slag thuis: hier wordt er volgende week gevoetbald Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved