Steven Defour ziet dat deze JPL-club ons kan verrassen dit seizoen

Steven Defour waagt zich aan een voorspelling en zegt welke clubs hij in de top zes verwacht dit seizoen. Daar zou ook een verrassing kunnen bij zijn.

Vrijdag wordt de derde speeldag van de Jupiler Pro League al op gang getrapt. Het is nog lang, maar Steven Defour durft al te voorspellen wie er in de Champions' Play-offs zal terechtkomen.

"Aan Club Brugge, Genk en Union valt niet te tippen", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "En Anderlecht is volgens mij ook een zekerheid voor de top zes."

"Voor de laatste twee plaatsjes zal het dus gaan tussen KAA Gent, Antwerp en Standard. Tenzij één van de andere clubs kan verrassen", gaat hij verder. Defour heeft ook al in zijn hoofd welke club eventueel zou kunnen verrassen.

"STVV. Onderschat Wouter Vrancken niet", is hij duidelijk. "Als Wouter zijn ding kan doen en hij de volledige steun van zijn bestuur krijgt, zou STVV wel eens topseizoen kunnen draaien. Goto is een totaal andere spits dan Bertaccini, maar Wouter weet heel goed wat hij wil."

"Ik ben zeker dat hij naar iets aan het toewerken is. Mijn voorspelling is dat ze tussen plaats zes en plaats negen gaan eindigen. En misschien dus wel Play-off 1 halen", besluit Defour. STVV begon zijn seizoen met een 3-1 zege tegen KAA Gent, en nadien een 1-1 gelijkspel op Charleroi.