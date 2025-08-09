Bellen met T2 Dick Advocaat en keuze verdedigen: "Zij zien KV Mechelen als mindere maar ik zie het als mooiere stap"

De overstap maken naar KV Mechelen doet al eens de wenkbrauwen fronsen. Dat was alleszins het geval bij Tommy St. Jago, de man die ook een opmerkelijk interlandverhaal kan voorleggen.

Net als technisch directeur Tom Caluwé ging St. Jago van Willem II naar KV Mechelen. Dat was perfect mogelijk, want de verdediger was einde contract bij de ploeg uit Tilburg. Na de aankondiging van zijn transfer waren er online echter heel wat commentaren te lezen van Willem II-supporters die daar toch met grote verbazing naar keken.

"Dat kwam omdat ik gelinkt werd aan een andere club en hun verwachting was dat ik een andere stap zou maken. Hun opinie komt er misschien op neer dat zij KV Mechelen als een mindere stap zien, maar ik zie het als een mooiere stap." Dat is ook waarom St. Jago uiteindelijk de knoop doorhakte en volop voor Mechelen koos.

Nieuwkomer KV Mechelen kent de cijfers

Hij kent ook zijn pappenheimers: volgens hem worden er meer transfers richting een grote competitie gemaakt vanuit België dan vanuit Nederland. Dat was in het verleden zeker niet altijd zo. "Dat heeft te maken met het fysieke compartiment. In het Belgische voetbal is er meer directheid naar doel en moet je door het hoger aantal overtredingen meer intensiteit leveren. Zo word je sterker en het past ook bij mijn kwaliteiten."

St. Jago is internationaal een speler met een bijzonder verhaal: hij is geboren in Nederland, maar heeft ook roots in Indonesië en Curaçao. "Ik ben vorige week opgebeld door Cor Pot (assistent van bondscoach Dick Advocaat bij Curaçao, red.) en hij vroeg me naar mijn keuze. Naar mijn gevoel komt het nu dichterbij om te kiezen voor Curaçao, omdat de kwalificatie voor het WK er ook aankomt."

Overleg met KV Mechelen over interlands

De 25-jarige nieuwkomer bij KV Mechelen kijkt er naar uit om WK-kwalificatiewedstrijden te spelen. "Dat zou iets moois kunnen zijn en een bepaalde waarde kunnen hebben." Samen met zijn club zal hij dat dan ook moeten managen, want dan zal hij behoorlijk wat afstanden moeten afleggen. Eerst maar afwachten of hij in de Belgische compettie uit bij Westerlo zijn eerste minuten kan maken voor Malinwa.