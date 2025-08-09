Thorsten Fink bevestigt knappe transfer KRC Genk

KRC Genk haalt Junya Ito terug naar Limburg. De Japanse winger zou snel zijn contract tekenen. Coach Thorsten Fink bevestigde dat zijn transfer eraan komt.

KRC Genk is niet bezig aan zijn drukste zomermercato. Er bewoog al wel wat, maar de groep bleef enorm goed samen, wat alleen maar positief kan zijn voor de Limburgers.

Er komt zelfs een oude bekende terug. Junya Ito zou al in België zijn om zijn medische tests af te leggen. De vleugelspeler zal terugkeren naar Racing Genk, na zijn avontuur bij Stade Reims.

Er werd al veel over gesproken in de media, maar nu bevestigde ook coach Thorsten Fink zijn komst. "Natuurlijk hoop ik dat de deal snel officieel wordt", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Het geeft ons aanvallend extra opties. Tegelijkertijd kunnen we zijn creativiteit, ervaring en statistieken gebruiken in onze jonge kern. En onze supporters reageren enthousiast op zijn terugkeer", klinkt het.

De 32-jarige flankspeler was van 2019 tot 2022 actief bij Racing Genk. In die tijd speelde hij 144 wedstrijden waarin hij 29 keer scoorde en 49 assists gaf.