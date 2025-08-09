"Zwaar ontgoocheld in Fink": Johan Boskamp begrijpt Genk-coach niet

Genk blijft zoeken naar een eerste zege. Na een nipte 1-2-nederlaag bij Club Brugge en 1-1 tegen Antwerp uitte coach Fink kritiek op de tactiek van Antwerp, iets wat Boskamp maar niets vindt.

KRC Genk kon dit seizoen nog niet winnen. De Limburgers speelden goed op Club Brugge maar verloren met 1-2. Vorig weekend volgde het 1-1 gelijkspel tegen Antwerp. Ook hier zat meer in.

Maar Genk had het heel moeilijk met het laag blok van Antwerp. Na afloop besloot coach Thorsten Fink om er iets van te zeggen tegen Antwerp-coach Stef Wils. Die vond het een bijzondere opmerking.

Ook Johan Boskamp begrijpt er niet veel van. "Ik moet wel zeggen dat ik zwaar ontgoocheld ben in Fink omwille van zijn reactie na Antwerp. Hij heeft zich niet te moeien met de tactiek van de tegenstander", zegt Boskamp bij Het Belang van Limburg.

"Een coach moet zich met zijn eigen ploeg bezig houden. Zo simpel is dat. Ik snap dat het frustrerend moet zijn voor hem, omdat zijn ploeg Antwerp na de rust niet meer uit verband kon spelen."

"Maar dan moet hij die frustratie achteraf niet gaan afreageren door commentaar te geven op het spel van je tegenstander. Zo maakt hij zichzelf echt niet populair onder zijn collega’s. Gelukkig ging Stef Wils er heel sereen mee om", besluit Boskamp.