🎥 Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem

Anderlecht kwam na een dik halfuur op achterstand tegen Zulte Waregem. De manier waarop die goal tot stand kwam, zorgde voor heel wat woede bij alles wat paars-wit was. Scheidsrechter Bert Put speelde immers een hoofdrol.

Anderlecht was in balbezit toen de bal naar Nathan Saliba gespeeld werd. Die liep naar de bal, maar op dat moment stapte scheidsrechter Put ook naar achteren en Saliba liep zo pardoes op de scheidsrechter.

Zulte Waregem kreeg met Tobias Hedl vrije baan richting Coosemans en die omspeelde de doelman en legde de bal simpel in doel: 1-0.

Iedereen bij Anderlecht ging verhaal halen bij de arbitrage, maar die maanden aan om te wachten op de VAR. Via het oortje kreeg Put te horen dat er niets aan de hand was en het doelpunt werd goedgekeurd.

Op sociale media gingen de fans van Anderlecht echter los: "Competitievervalsing" en "Stap van het veld", waren de meest gehoorde commentaren.

Hier zal na de wedstrijd waarschijnlijk nog over doorgeboomd worden, want het is toch een fase die veel reactie zal uitlokken.