Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Axel Witsel zou uiteindelijk misschien toch niet bij Udinese aansluiten. De speler zou neigen naar een weigering om bij het Serie A-team aan te sluiten. En zo zijn er plots opnieuw andere mogelijkheden.

Axel Witsel leek onlangs op goede weg te zijn om zich bij Udinese aan te sluiten. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri en Calciomercato, was de Italiaanse club enkele dagen geleden nog in polepositie om hem aan te werven.

Positieve gesprekken

De gesprekken verliepen positief en alles wees erop dat een transfer naar de Italiaanse club zou plaatsvinden. Uiteindelijk zou dat echter niet het geval kunnen zijn.

De Italiaanse journalist Nicolò Schira was hierover resoluut afgelopen zaterdag, waarbij hij uitlegde dat Udinese een ultimatum had gesteld. De deadline hiervan is aanstaande dinsdag. Als de Rode Duivel tegen die tijd nog geen beslissing heeft genomen, zal de geïnteresseerde club zich op een ander profiel richten.

Einde verhaal bij Udinese?

Sacha Tavolieri bracht zondag nieuwe exclusieve informatie naar buiten. Volgens hem lijkt de Luikenaar geneigd te zijn om de ploeg die vorig seizoen als twaalfde eindigde in de Serie A af te wijzen. Hij benadrukt echter dat er wel een financieel akkoord is bereikt.

Meer informatie zal ongetwijfeld binnenkort worden toegevoegd aan dit dossier. Hoe dan ook is het momenteel moeilijk met zekerheid te zeggen wat de toekomst van de Belgische speler zal brengen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Atlético Madrid
Axel Witsel

Meer nieuws

📷 Druk vergroot op Axel Witsel: ultimatum om handtekening te zetten

📷 Druk vergroot op Axel Witsel: ultimatum om handtekening te zetten

17:00
Grijpt Gent ernaast? 'Nieuwe gegadigde duikt op voor creatieveling die ooit 22 miljoen euro waard was'

Grijpt Gent ernaast? 'Nieuwe gegadigde duikt op voor creatieveling die ooit 22 miljoen euro waard was'

23:10
Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk

Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk

22:30
5
Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten

Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten

22:00
1
Terug in Jupiler Pro League met oog op ... WK 2026? "Nog steeds een plek voor mij"

Terug in Jupiler Pro League met oog op ... WK 2026? "Nog steeds een plek voor mij"

22:10
Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty" Reactie

Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty"

22:50
3
Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

21:30
KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

20:25
📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase

📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase

22:24
5
De kop is eraf voor Antwerp: "Die eerste is meestal de moeilijkste"

De kop is eraf voor Antwerp: "Die eerste is meestal de moeilijkste"

22:07
Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

21:30
7
Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen Reactie

Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen

21:14
2
Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari Analyse

Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari

21:10
3
Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng Reactie

Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng

21:00
Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A

Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A

20:00
Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant" Reactie

Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant"

20:15
1
'Opvolger van Jashari' laat meteen van zich spreken bij Club NXT

'Opvolger van Jashari' laat meteen van zich spreken bij Club NXT

21:20
De waarheid rond Nicolas Frutos

De waarheid rond Nicolas Frutos

20:30
Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk Reactie

Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk

19:15
'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

19:30
"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

19:00
8
Anderlecht lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Zulte Waregem: winning goal in extra tijd

Anderlecht lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Zulte Waregem: winning goal in extra tijd

18:03
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Antunes Gouveia - Dolberg - Gudjohnsen - Edozie - Djenepo - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Antunes Gouveia - Dolberg - Gudjohnsen - Edozie - Djenepo - Lammens

17:30
'Verrassende wending in transferdossier van Koni De Winter'

'Verrassende wending in transferdossier van Koni De Winter'

18:30
Derby-nederlaag hakt erin bij Charleroi: "We speelden als kinderen"

Derby-nederlaag hakt erin bij Charleroi: "We speelden als kinderen"

17:35
Vraagtekens bij blessure van Thomas Meunier: vertrekt hij al bij Lille OSC?

Vraagtekens bij blessure van Thomas Meunier: vertrekt hij al bij Lille OSC?

18:15
🎥 Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem

🎥 Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem

16:43
16
'Ricardo Sa Pinto wil speler van Standard wegplukken'

'Ricardo Sa Pinto wil speler van Standard wegplukken'

13:00
📷 'Anderlecht opnieuw in de race voor speler waarvoor het vorige jaar 8 miljoen euro bood'

📷 'Anderlecht opnieuw in de race voor speler waarvoor het vorige jaar 8 miljoen euro bood'

17:30
3
Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans

Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans

17:50
RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage

RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage

17:15
1
🎥 "Hadden altijd moeten winnen": Issame Charaï ziet duidelijke werkpunten na zure nederlaag van Westerlo

🎥 "Hadden altijd moeten winnen": Issame Charaï ziet duidelijke werkpunten na zure nederlaag van Westerlo

15:45
1
Na STVV en Seraing: aanvaller die al jaar zonder club zit komt opnieuw in actie

Na STVV en Seraing: aanvaller die al jaar zonder club zit komt opnieuw in actie

16:30
📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1?

📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1?

16:00
LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard

LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard

13:05
🎥 La Louvière scoort zelf niet, maar pakt wel eerste overwinning van het seizoen

🎥 La Louvière scoort zelf niet, maar pakt wel eerste overwinning van het seizoen

15:28

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Tobe Leysen duidt duidelijke schuldige aan na nieuwe nederlaag: "Typische low cost penalty" Bernescot13 Bernescot13 over Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover SeniorClub SeniorClub over 📷 'Overmars krijgt njet over vertrek sterkhouder wegens te hoge vraagprijs' Swakke25 Swakke25 over 📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase SeniorClub SeniorClub over 'Club Brugge vindt nieuwe flankaanvaller in Mexico: eerste miljoenenbod geweigerd' A30 A30 over Anderlecht - Zulte Waregem: 2-3 SeniorClub SeniorClub over 🎥 "Hadden altijd moeten winnen": coach Charaï ziet duidelijke werkpunten na zure nederlaag tegen KV Mechelen Joske89 Joske89 over Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk Don Doumbia Don Doumbia over Antwerp - OH Leuven: 3-1 SeniorClub SeniorClub over Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved