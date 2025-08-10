Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

Axel Witsel zou uiteindelijk misschien toch niet bij Udinese aansluiten. De speler zou neigen naar een weigering om bij het Serie A-team aan te sluiten. En zo zijn er plots opnieuw andere mogelijkheden.

Axel Witsel leek onlangs op goede weg te zijn om zich bij Udinese aan te sluiten. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri en Calciomercato, was de Italiaanse club enkele dagen geleden nog in polepositie om hem aan te werven.

Positieve gesprekken

De gesprekken verliepen positief en alles wees erop dat een transfer naar de Italiaanse club zou plaatsvinden. Uiteindelijk zou dat echter niet het geval kunnen zijn.

De Italiaanse journalist Nicolò Schira was hierover resoluut afgelopen zaterdag, waarbij hij uitlegde dat Udinese een ultimatum had gesteld. De deadline hiervan is aanstaande dinsdag. Als de Rode Duivel tegen die tijd nog geen beslissing heeft genomen, zal de geïnteresseerde club zich op een ander profiel richten.

Einde verhaal bij Udinese?

Sacha Tavolieri bracht zondag nieuwe exclusieve informatie naar buiten. Volgens hem lijkt de Luikenaar geneigd te zijn om de ploeg die vorig seizoen als twaalfde eindigde in de Serie A af te wijzen. Hij benadrukt echter dat er wel een financieel akkoord is bereikt.

Meer informatie zal ongetwijfeld binnenkort worden toegevoegd aan dit dossier. Hoe dan ook is het momenteel moeilijk met zekerheid te zeggen wat de toekomst van de Belgische speler zal brengen.