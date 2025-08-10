Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De openingsgoal van Zulte Waregem in het Lotto Park heeft zondag voor veel commotie gezorgd. Anderlecht kwam na een dik halfuur op achterstand, maar vooral de manier waarop dat gebeurde, zette kwaad bloed bij spelers, staf en fans. Scheidsrechter Bert Put speelde daarbij ongewild een hoofdrol.

Paars-wit zou in balbezit gekomen zijn, maar de scheidsrechter liep in de weg van Saliba.. Terwijl hij naar de bal liep, stapte Put achteruit en hinderde zo ongewild de middenvelder. Saliba liep pardoes op de scheidsrechter, verloor het evenwicht en het leer, waardoor Zulte Waregem ineens vrij baan kreeg.

Tobias Hedl profiteerde optimaal. Hij stormde alleen op doelman Coosemans af, omspeelde hem koel en legde de bal in het lege doel: 0-1. Meteen ging de volledige Anderlecht-ploeg verhaal halen bij de arbitrage.

Dood voorwerp

Put besloot te wachten op de VAR, maar kreeg via zijn oortje te horen dat er volgens het reglement niets fout was. De goal moest alleen afgekeurd worden als de scheidsrechter de bal zelf geraakt had, wat niet het geval was. In de regels geldt de ref in zo’n situatie als een “dood voorwerp”, waardoor het doelpunt geldig was.

De fase werd meteen hét gespreksonderwerp van de namiddag. Maar achteraf was Besnik Hasi ook al op de hoogte gebracht van wat de regels zijn. "Het reglement is zo, dus is het een geldig doelpunt", haalde hij de schouders op.

Het is waarschijnlijk dat deze situatie nog zal nagekaart worden, zeker omdat de discussie de perceptie rond de wedstrijd sterk beïnvloedt. Voor Anderlecht betekende de fase een vroege tik in een wedstrijd die uiteindelijk in een 2-3-nederlaag eindigde.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Zulte Waregem

Meer nieuws

Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk Reactie

Of het nu Kana, Simic of Hey is... ze worden voorbij gelopen, Besnik Hasi reageert duidelijk

19:15
"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

"Kan je onmogelijk laten doorgaan": supporters Anderlecht zijn zéér helder

19:00
7
Anderlecht lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Zulte Waregem: winning goal in extra tijd

Anderlecht lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Zulte Waregem: winning goal in extra tijd

18:03
De waarheid rond Nicolas Frutos

De waarheid rond Nicolas Frutos

20:30
🎥 Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem

🎥 Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem

16:43
15
Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

21:30
Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

Axel Witsel neemt dit besluit na gesteld ultimatum

21:40
Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant" Reactie

Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant"

20:15
1
Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen Reactie

Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen

21:14
2
Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A

Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A

20:00
Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari Analyse

Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari

21:10
2
'Opvolger van Jashari' laat meteen van zich spreken bij Club NXT

'Opvolger van Jashari' laat meteen van zich spreken bij Club NXT

21:20
Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng Reactie

Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng

21:00
📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1?

📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1?

16:00
KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

KRC Genk begint met 1 op 9: Standard verrast en komt mee aan de leiding

20:25
'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

19:30
📷 'Anderlecht opnieuw in de race voor speler waarvoor het vorige jaar 8 miljoen euro bood'

📷 'Anderlecht opnieuw in de race voor speler waarvoor het vorige jaar 8 miljoen euro bood'

17:30
1
RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage

RSCA Futures-coach Jelle Coen haalt na nederlaag tegen Kortrijk zwaar uit richting arbitrage

17:15
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Antunes Gouveia - Dolberg - Gudjohnsen - Edozie - Djenepo - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Antunes Gouveia - Dolberg - Gudjohnsen - Edozie - Djenepo - Lammens

17:30
'Verrassende wending in transferdossier van Koni De Winter'

'Verrassende wending in transferdossier van Koni De Winter'

18:30
Derby-nederlaag hakt erin bij Charleroi: "We speelden als kinderen"

Derby-nederlaag hakt erin bij Charleroi: "We speelden als kinderen"

17:35
Vraagtekens bij blessure van Thomas Meunier: vertrekt hij al bij Lille OSC?

Vraagtekens bij blessure van Thomas Meunier: vertrekt hij al bij Lille OSC?

18:15
Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans

Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans

17:50
📷 Druk vergroot op Axel Witsel: ultimatum om handtekening te zetten

📷 Druk vergroot op Axel Witsel: ultimatum om handtekening te zetten

17:00
Na STVV en Seraing: aanvaller die al jaar zonder club zit komt opnieuw in actie

Na STVV en Seraing: aanvaller die al jaar zonder club zit komt opnieuw in actie

16:30
Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard

Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard

14:30
1
LIVE: Hasi overweegt basisplaats voor Bertaccini, Zulte Waregem met héél weinig ervaring

LIVE: Hasi overweegt basisplaats voor Bertaccini, Zulte Waregem met héél weinig ervaring

10:26
🎥 "Hadden altijd moeten winnen": Issame Charaï ziet duidelijke werkpunten na zure nederlaag van Westerlo

🎥 "Hadden altijd moeten winnen": Issame Charaï ziet duidelijke werkpunten na zure nederlaag van Westerlo

15:45
🎥 La Louvière scoort zelf niet, maar pakt wel eerste overwinning van het seizoen

🎥 La Louvière scoort zelf niet, maar pakt wel eerste overwinning van het seizoen

15:28
OFFICIEEL: Lommel SK laat speler van 3 miljoen euro opnieuw gaan

OFFICIEEL: Lommel SK laat speler van 3 miljoen euro opnieuw gaan

15:50
Stijn Stijnen begrijpt Anderlecht niet: "Beter dan wat hier ooit liep"

Stijn Stijnen begrijpt Anderlecht niet: "Beter dan wat hier ooit liep"

11:00
1
'Nieuwe aanbieding voor Andri Gudjohsen van KAA Gent'

'Nieuwe aanbieding voor Andri Gudjohsen van KAA Gent'

15:00
1
📷 'Club Brugge bijt zich vast in zeer gevoelige transfer'

📷 'Club Brugge bijt zich vast in zeer gevoelige transfer'

13:30
8
"Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière

"Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière

14:03
8
LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard

LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard

13:05
Lokeren-coach Stijn Vreven boos na seizoensopener tegen Patro Eisden: "Dat is onbegrijpelijk"

Lokeren-coach Stijn Vreven boos na seizoensopener tegen Patro Eisden: "Dat is onbegrijpelijk"

14:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Antwerp - OH Leuven: 3-1 joris--82 joris--82 over Een applauswissel bij zijn eerste basisplaats: Stankovic doet nu al beter dan Jashari PV6 PV6 over Anderlecht - Zulte Waregem: 2-3 Walter Baseggio Walter Baseggio over Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover Walter Baseggio Walter Baseggio over Héél Anderlecht woedend op scheidsrechter Bert Put bij wel heel vreemde goal Zulte Waregem deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Antwerp kroont zich tot penaltykoning tegen OH Leuven en pakt eerste driepunter van het seizoen Thoma888 Thoma888 over Standard - KRC Genk: 2-1 Noobjectivepress Noobjectivepress over Essevee-coach Sven Vandenbroeck koos bewust voor 'lelijk voetbal': "Volgende week tegen Club Brugge ook interessant" Swakken Swakken over "Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière Swakken Swakken over DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved