Controversieel doelpunt Zulte Waregem met hulp van de ref: dit zegt het reglement erover

De openingsgoal van Zulte Waregem in het Lotto Park heeft zondag voor veel commotie gezorgd. Anderlecht kwam na een dik halfuur op achterstand, maar vooral de manier waarop dat gebeurde, zette kwaad bloed bij spelers, staf en fans. Scheidsrechter Bert Put speelde daarbij ongewild een hoofdrol.

Paars-wit zou in balbezit gekomen zijn, maar de scheidsrechter liep in de weg van Saliba.. Terwijl hij naar de bal liep, stapte Put achteruit en hinderde zo ongewild de middenvelder. Saliba liep pardoes op de scheidsrechter, verloor het evenwicht en het leer, waardoor Zulte Waregem ineens vrij baan kreeg.

Tobias Hedl profiteerde optimaal. Hij stormde alleen op doelman Coosemans af, omspeelde hem koel en legde de bal in het lege doel: 0-1. Meteen ging de volledige Anderlecht-ploeg verhaal halen bij de arbitrage.

Dood voorwerp

Put besloot te wachten op de VAR, maar kreeg via zijn oortje te horen dat er volgens het reglement niets fout was. De goal moest alleen afgekeurd worden als de scheidsrechter de bal zelf geraakt had, wat niet het geval was. In de regels geldt de ref in zo’n situatie als een “dood voorwerp”, waardoor het doelpunt geldig was.

De fase werd meteen hét gespreksonderwerp van de namiddag. Maar achteraf was Besnik Hasi ook al op de hoogte gebracht van wat de regels zijn. "Het reglement is zo, dus is het een geldig doelpunt", haalde hij de schouders op.

Het is waarschijnlijk dat deze situatie nog zal nagekaart worden, zeker omdat de discussie de perceptie rond de wedstrijd sterk beïnvloedt. Voor Anderlecht betekende de fase een vroege tik in een wedstrijd die uiteindelijk in een 2-3-nederlaag eindigde.