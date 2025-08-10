Grijpt Gent ernaast? 'Nieuwe gegadigde duikt op voor creatieveling die ooit 22 miljoen euro waard was'

Ivan Leko vroeg een week geleden al om versterking en ondertussen kwam er zeker in de verdediging nog wat extra bij met onder meer Paskotsi. Maar er moet ook nog wel wat creativiteit bij, zoveel lijkt nu al duidelijk.

KAA Gent had vorige week al wat verdedigende versterking in huis gehaald, maar ook in andere linies wilde het nog gaan versterken. En daarbij mag het ook allemaal wel wat creatiever.

Ook tegen Union SG was er veel daadkracht en wilskracht, maar het percentage gelukte dribbels van de spelers die in de buurt van het doel van de tegenpartij kunnen komen was alweer te laag.

Understand Waalwijk attacker Mohamed Ihattaren is drawing interest from Basel, Gent and Sassuolo.



23-year-old likely to move this summer on a permanent transfer.🇳🇱 pic.twitter.com/qjsM1ite0z — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 4, 2025

En dus zou er wel een speler bij mogen die wel op zijn eentje een verdediging de daver op het lijf kan bezorgen. In die optiek paste ook de aandacht van de Buffalo's in Mohamed Ihattaren.

Nieuwe flinke concurrent

Een paar jaar geleden gold hij als een van de toptalenten van PSV, werd er verkocht aan Juventus en was hij op een bepaald moment liefst 22 miljoen euro waard volgens Transfermarkt. Uiteindelijk raakte hij via het Turkse Samsunspor bij RKC Waalwijk.

De Buffalo's wilden hem er graag bij, maar moeten nu ook de concurrentie vrezen van Fortuna Sittard. De Nederlandse club zou vrij concreet zijn volgens Nederlandse bronnen.