Na STVV en Seraing: aanvaller die al jaar zonder club zit komt opnieuw in actie

KVK Tienen heeft zich verzekerd van de diensten van Nelson Balongo. De 26-jarige centrumspits tekent een contract voor één seizoen bij de club uit Eerste Nationale.

Nelson Balongo, geboren in 1999, brengt een schat aan ervaring mee naar de Suikerploeg. De Belg met Congolese roots genoot zijn jeugdopleiding bij STVV en Standard Luik, en maakte vervolgens de overstap naar het Portugese Boavista.

In 2019 keerde hij terug naar België en speelde hij twee seizoenen voor STVV in de Jupiler Pro League, waarin hij 24 wedstrijden afwerkte en tweemaal scoorde.

In 2022 tekende Balongo een driejarig contract bij LKS Lodz, een Poolse tweedeklasser. Hoewel hij er de titel mee veroverde, kende hij een moeilijke periode met beperkte speelminuten en geen doelpunten.

Nieuwe kans voor Nelson Balongo

In februari 2024 keerde hij terug naar België via RFC Seraing, waar hij acht wedstrijden speelde in de Challenger Pro League. Een knieblessure remde Balongo het afgelopen jaar af, waardoor hij sinds de zomer van 2024 zonder club zat.

Toch is hij vastberaden om opnieuw zijn waarde te bewijzen. Met zijn lengte van 1,87 meter en fysieke présence biedt hij KVK Tienen extra slagkracht in de aanval.