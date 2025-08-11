'Hapt Antwerp toe? Heel concreet en stevig bod op Zeno Van Den Bosch'

'Hapt Antwerp toe? Heel concreet en stevig bod op Zeno Van Den Bosch'

De Italiaanse club US Lecce heeft een formeel bod uitgebracht op Zeno Van Den Bosch. De 22-jarige centrale verdediger van Royal Antwerp FC komt zo concreet in beeld bij de nummer 17 van de Serie A vorig seizoen.

Volgens Het Laatste Nieuws hebben de onderhandelingen tussen Lecce en Antwerp inmiddels een eerste fase bereikt. Hoewel het exacte bedrag van het bod niet bekend is, wordt bevestigd dat het om een serieus voorstel gaat.

De intentie van Lecce om Van Den Bosch binnen te halen is duidelijk en de club wil snel schakelen in dit dossier. Toch is het niet zeker dat Van Den Bosch zelf een overgang naar Zuid-Italië ambieert.

De verdediger zou volgens de krant meer heil zien in een transfer naar Borussia Mönchengladbach. De Duitse club volgt hem al geruime tijd, maar lijkt voorlopig niet bereid om door te duwen.

Stevig bod van Lecce op Zeno Van Den Bosch

Daarmee blijft de situatie rond Van Den Bosch voorlopig onzeker, ondanks het concrete bod van Lecce. Antwerp wil geen overhaaste beslissingen nemen en wacht af of andere geïnteresseerde partijen zich melden.

Een vertrek van Van Den Bosch zou sportief opgevangen moeten worden, gezien de beperkte opties in de kern. Transfermarkt schat de marktwaarde van Van Den Bosch op 10 miljoen euro. Zijn contract loopt nog tot juni 2026.

