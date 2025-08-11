📷 'Nieuwe club meldt zich voor transfer van Bilal El Khannouss'

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Newcastle United dit weekend contact opgenomen met het kamp van Bilal El Khannouss. De Premier League-club wacht momenteel op duidelijkheid over de afkoopsom die Leicester City hanteert.

Bilal El Khannouss, de 21-jarige Marokkaanse middenvelder van Leicester City, blijft een van de meest besproken namen in deze zomermercato.

Newcastle United heeft volgens Sacha Tavolieri recent contact gelegd met zijn entourage om de voorwaarden van een mogelijke deal te bespreken. De club wacht nu op precieze informatie over de afkoopsom die Leicester hanteert, alvorens verdere stappen te zetten.

De interesse van Newcastle komt niet uit het niets. El Khannouss speelde vorig seizoen 32 competitiewedstrijden voor Leicester, waarin hij twee keer scoorde en drie assists gaf. Ondanks de degradatie van zijn club, wist hij zich te onderscheiden.

Newcastle United meldt zich voor Bilal El Khannouss

Naast Newcastle toonden de afgelopen weken ook andere clubs interesse. Leeds United deed een concreet voorstel met een jaarsalaris van drie miljoen euro en was bereid de clausule van 28,8 miljoen te lichten.

Ook Bayer Leverkusen, Arsenal, Lazio Roma en RB Leipzig worden genoemd als potentiële gegadigden, al bleef het daar tot nu toe bij verkennende gesprekken. El Khannouss zelf lijkt een sportieve toekomst in Europa te verkiezen boven lucratieve aanbiedingen uit de Saudi Pro League.

Eerder wees hij een bod van Al Ahli af, wat zijn ambitie onderstreept om op het hoogste niveau te blijven spelen. Zijn deelname aan de Afrika Cup en het WK met Marokko maken hem bovendien extra aantrekkelijk voor clubs die op zoek zijn naar internationale ervaring.