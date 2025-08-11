Patrick Goots schuift ex-Rode Duivel naar voren om spitsentrainer te worden bij Westerlo

Westerlo verloor zaterdag met het kleinste verschil van KV Mechelen. Het was de eerste wedstrijd van dit seizoen waarin de ploeg niet wist te scoren.

Westerlo staat met drie op negen achter zijn naam in de Jupiler Pro League. En dat ondanks het feit dat het al vijf keer wist te scoren. Tegen KV Mechelen lukte dat niet, na de twee goals op Anderlecht en de drie in eigen huis tegen Zulte Waregem.

“Ik las dat onze Westerlo-watcher het idee opwierp om – naar het voorbeeld van Union met Kevin Mirallas – een spitsentrainer onder de arm te nemen. Daar geloof ik wel in”, aldus Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Volgens de analist moet je het niet groter maken dan het is, maar als je een keeperstrainer en een liniecoach in huis hebt, dan kan een ervaren ex-spits ook een verschil maken in de staf.

Patrick Goots stelt Kevin Vandenbergh voor als spitsentrainer bij Westerlo

Goots is geen kandidaat om die functie uit te oefenen, maar hij heeft wel meteen een voorstel klaar van iemand die heel goed zou passen om deze job bij Westerlo uit te voeren.

“Iemand als voormalig Rode Duivel Kevin Vandenbergh daarentegen – ex-Westerlo nota bene – lijkt mij wel de geknipte man. Hij gaat nu Houtvenne coachen, maar twee keer per week een halfuurtje de Westelse spitsen bijsturen met tips en trucs, kan al volstaan”, besluit Goots.