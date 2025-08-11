Wat een wraak! Rode Duivel uitgejouwd, maar haalt dan toch ferm zijn gram

Wout Faes liet meteen van zich horen bij zijn comeback voor Leicester City. De Belgische verdediger scoorde het winnende doelpunt tegen Sheffield Wednesday (2-1) en stuurde zo een duidelijk signaal richting de supporters.

Het was de eerste wedstrijd van het seizoen voor Faes in de Championship. Leicester keek bij de rust tegen een 0-1-achterstand aan, maar wist de match in de tweede helft helemaal om te draaien via twee stilstaande fasen.

Eerst zorgde Jannik Vestergaard voor de gelijkmaker na een vrije trap. In de slotminuten was het dan de beurt aan Faes: een corner van Bilal El Khannouss belandde op zijn hoofd, waarna hij de bal strak in doel kopte, buiten het bereik van de doelman.

Faes wil weg

Opvallend: Faes was pas in de 70e minuut ingevallen. Zijn entree ging gepaard met boegeroep van een deel van het publiek, dat hem nog niet volledig in de armen sloot.

Na zijn beslissende treffer antwoordde hij echter op het veld. Met een hand achter het oor en een vinger voor de mond liet hij weten dat hij de kritiek had gehoord – én zijn repliek had gegeven.

Dankzij zijn goal vermijdt Leicester een valse start in de competitie. Voor Faes is het intussen ook duidelijk dat hij weg wil. Hij wil naar een ploeg die op het hoogste niveau speelt om in beeld te blijven bij de bondscoach.