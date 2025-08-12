Dedryck Boyata stopt met voetballen en neemt opmerkelijke rol bij Rode Duivels op zich

Dedryck Boyata stopt als profvoetballer. De ex-Rode Duivel wordt assistent van Gill Swerts bij de Belgische U21. Zijn laatste avontuur als speler was bij Club Brugge.

Het is lang geleden dat we nog iets over Dedryck Boyata hoorden. De centrale verdediger zat lange tijd op een zijspoor bij Club Brugge. Het was heel duidelijk dat hij er geen toekomst meer had.

Begin dit jaar werd zijn contract er dan toch ontbonden. Sindsdien bleef het wachten: waar zou Boyata nu terechtkomen? Wel, de voormalige Rode Duivel heeft een grote beslissing genomen.

Volgens Het Laatste Nieuws zet hij een punt achter zijn spelerscarrière. Het mislukte avontuur bij Club Brugge was dus zijn laatste als speler. Maar Boyata blijft actief in de voetbalwereld.

De voormalige Belgische verdediger zal assistent worden van Gill Swerts bij de U21 van de Rode Duivels. Een leuke uitdaging die wel eens bij hem zou kunnen passen. Nill De Pauw en Bram Castro komen er ook bij. Zij vervangen José Riga en Cédric Berthelin.

Boyata speelde in zijn carrière bij heel wat verschillende clubs. Bij Celtic Glasgow kwam hij het meeste in actie. Verder was hij actief bij Hertha BSC, Club Brugge, Manchester City, Bolton en FC Twente. Boyata heeft ook 31 caps bij de Rode Duivels achter zijn naam staan.