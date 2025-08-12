📷 OFFICIEEL Versterking met verleden bij Standard past perfect bij nieuwe club: "Jongen uit de streek"

RFC Seraing heeft zich versterkt met Fostave Mabani, een 23-jarige linksachter die overkomt van Royal Francs Borains. De club ziet in hem een veelzijdige en gemotiveerde aanwinst voor het nieuwe seizoen.

RFC Seraing kondigt de komst aan van Fostave Mabani, een jonge maar ervaren verdediger die zijn opleiding genoot bij KAS Eupen en Standard de Liège.

Mabani tekent een contract voor één seizoen, met een optie voor een extra jaar. De club beschouwt zijn komst als een belangrijke stap in de verdere uitbouw van de defensieve stabiliteit.

De speler zelf reageert enthousiast op zijn overstap: “Ik ben heel blij dat ik hier heb getekend, bij de Métallos,” aldus Mabani op de website van zijn nieuwe ploeg.

“Ik kende de coach al goed en ook enkele spelers spraken lovend over de club. De beslissing om hier te tekenen voelde meteen logisch aan. Ik wil het clubimago mee verbeteren en ervoor zorgen dat het publiek weer positief spreekt over RFC Seraing”.

Mabani wil het imago van RFC Seraing mee opkrikken

Roy Eliott Lowy, algemeen directeur en sportief coördinator, is eveneens positief: “Fostave is een snelle en percutante speler, jong maar met voldoende ervaring om de intensiteit van de competitie aan te kunnen. Hij heeft een veertig wedstrijden achter zijn naam in de Challenger Pro League en weet zich te onderscheiden in duels en aanvallende impulsen. Zijn polyvalentie is een grote troef: hij kan uit de voeten in een viermansverdediging, als wingback en zelfs op de flanken”.

De club benadrukt dat Mabani niet alleen sportief maar ook cultureel goed past binnen het project. “Hij is een jongen uit de streek, woont op een steenworp van het Pairay en kent de waarde van dit shirt. Hij komt met een duidelijke ambitie om zich te bewijzen en bij te dragen aan onze doelstellingen. Alles is aanwezig om hem tot een sleutelfiguur van het seizoen te maken,” aldus Lowy.