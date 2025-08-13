Grote kuis bij Standard: aanvaller trekt via omweg naar Challenger Pro League

Maxime Mejjati Alami verlaat Standard voor een avontuur bij Nantes. Nadien wordt hij uitgeleend aan Seraing in de Challenger Pro League.

Maxime Mejjati Alami zal dit seizoen niet langer het shirt van Standard dragen. De aanvaller, die eerder bij SL16 speelde, slaat een nieuwe weg in na een wisselvallig seizoen.

Vorig jaar maakte de aanvaller kennis met de Challenger Pro League: hij werd uitgeleend aan Francs Borains. Veel kansen om zich te bewijzen kreeg de 20-jarige speler nog niet: tien gespeelde wedstrijden, 110 minuten speeltijd en een korte verschijning in de Croky Cup.

Deze zomer heeft de jonge aanvaller zijn plek gevonden bij Nantes. De Ligue 1-club heeft besloten in hem te investeren, om hem vervolgens direct uit te lenen zodat hij meer ervaring kan opdoen.

Mejjati Alami zal bij Seraing terechtkomen in een competitie die hij goed kent. De Belg droeg enkele jaren geleden het shirt van Nantes al bij het B-team.

Met meer speeltijd en een grotere rol bij Seraing hoopt de aanvaller een stap vooruit te zetten en zijn nieuwe club ervan te overtuigen dat hij een vaste plek in de selectie verdient.