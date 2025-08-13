Racing Genk kent zijn tegenstander in de laatste voorronde van de Europa League. Het zal in twee wedstrijden voorbij het Poolse Lech Poznan moeten wil het zich kwalificeren voor de tweede Europese competitie.

In de competitie volgen de resultaten voorlopig niet voor Racing Genk. Ondanks enkele prima prestaties hebben de Limburgers na drie wedstrijden nog geen enkele keer gewonnen.

Het trekt vrijdag naar Leuven om OHL te bekampen. Binnen een week speelt Genk ook de heenwedstrijd van de vierde voorronde voor de Europa League. Daarin neemt het het op tegen Lech Poznan uit Polen.

Die tegenstander is sinds dinsdagavond bekendgeraakt. Genk zou het opnemen tegen de verliezer van de confrontatie tussen de Polen en het Servische Rode Ster Belgrado. De terugwedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel, maar de Serviërs hadden de heenwedstrijd met 1-3 gewonnen.

Heenwedstrijd in Polen op 21/8

En dus moet Lech Poznan zich proberen te kwalificeren voor de Europa League. Genk trekt op 21 augustus (volgende week donderdag) naar Polen, een week later spelen ze de terugwedstrijd voor eigen publiek.

Indien de Limburgers er niet in slagen zich te kwalificeren, is er nog altijd het vangnet van de Conference League. Maar dat scheelt, zowel sportief als financieel, toch een flinke slok op de borrel. Genk doet er dus best aan om de Polen opzij te schuiven.