PSG en Tottenham Hotspur hebben er een héél aangename Europese Supercup van gemaakt. De Londenaren leken op weg naar de overwinning, maar uiteindelijk beslisten strafschoppen over winst en verlies.

Het Stadio Friuli van Udinese Calcio was vanavond het decor voor de Europese Supercup. En we kregen een héél aangename pot voetbal te zien.

Had iemand op voorhand een cent durven inzetten op de kansen van Tottenham Hotspur? The Spurs draaiden vorig seizoen een héél grijze jaargang, maar wonnen de Europa League.

Voetbal wordt niét op papier gespeeld

Voetbal wordt echter niét op papier gespeeld. The Spurs - het moet gezegd: ze presenteerden zich zonder capsones in Udine - voetbalden zowaar een 0-2-voorsprong bij elkaar. Zou Gianluigi Donnarumma de actie van zijn opvolger gezien hebben bij het tweede doelpunt?

PSG draaide de scheve situatie in de slotfase van de wedstrijd helemaal om. De 2-2 viel héél laat, drie minuten ver in blessuretijd. Geen verlengingen, maar strafschoppen beslisten uiteindelijk over winst en verlies.

Strafschoppen zorgen voor ontknoping

De Parijzenaren bleken uiteindelijk over stalen zenuwen te beschikken. Het werd 4-3 in de strafschoppenreeks. Lucas Chevalier pakte een héél belangrijke strafschop in de serie. Zou Donnarumma ook die reeks nog gezien hebben?