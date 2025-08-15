Ex-speler van Charleroi op weg naar de Premier League!

De Jupiler Pro League is al vaker een springplank gebleken voor jonge spelers. Nu is het een ex-speler van Sporting Charleroi die zich opmaakt voor een toptransfer. Jackson Tchatchoua is op weg naar de Premier League.

Heel wat jonge talenten zijn de voorbije jaren vanuit de Jupiler Pro League naar één van de Europese topcompetities vertrokken. Zo ook Jackson Tchatchoua, een voormalige verdediger van Sporting Charleroi.

Tchatchoua vertrok twee seizoenen geleden op huurbasis naar Hellas Verona. Ondanks het feit dat de in België geboren Kameroener in onze competitie geen onuitwisbare indruk naliet, kon hij in Italië wel overtuigen.

De Italianen besloten om Tchatchoua definitief in te lijven. Ze betaalden om en bij de drie miljoen euro aan Charleroi. Maar amper een jaar later zouden ze wel eens een veelvoud van dat bedrag kunnen gaan incasseren.

Tchatchoua op weg naar de Premier League

Volgens transferwatcher Sacha Tavolieri heeft Hellas Verona namelijk een akkoord gevonden met Wolverhampton Wanderers over een transfer van de rechtsachter. De club uit de Premier League zoekt vlak voor de start van het nieuwe seizoen nog naar een nieuwe flankverdediger.

Op persoonlijk vlak zijn de partijen er nog niet volledig uit, maar een transfer lijkt wel degelijk in orde te komen. En zo zal er binnenkort opnieuw een ex-speler van de Jupiler Pro League te bewonderen zijn in de Engelse topcompetitie.