'Pocognoli heeft een probleem en moet vijf spelers Champions League ontzeggen'

Foto: © photonews
Uiteraard wist Sébastien Pocognoli al even van het probleem, maar nu wordt het stilaan écht nijpend. Voor de lijst richting UEFA met namen voor de Champions League zal hij stevige knopen moeten doorhakken.

Op de A-lijst van de UEFA mogen zoals elk jaar 25 spelers worden gezet, waaronder vier eigen opgeleide spelers. Die zijn er echter niet bij Union SG.

Union SG mag maar 21 namen op de Europese lijst zetten

En dus zal er net als vorig seizoen een knoop moeten worden doorgehakt, want door het gegeven mogen amper 21 namen op de Europese lijst worden gezet.

Vorig jaar grepen Henok Teklab, Promise David, Casper Terho en Lazare Amani naast de groepsfase van de Europa League. Dit seizoen zullen vijf van de 26 namen uit de A-kern van Union SG hetzelfde moeten ondergaan in de Champions League.

Pocognoli moet keuzes maken voor Champions League

Op die manier wordt het voor Pocognoli volgens Het Nieuwsblad een stevige keuze om te maken - acht topmatchen moeten missen is ook mentaal zwaar voor de spelers.

Gaat de coach noodgedwongen overgaan tot een rotatiepolitiek, vertrekken er nog spelers uit de kern of gaat er een andere oplossing gevonden worden? Op termijn is meer inzetten op de eigen jeugd zoals Club Brugge de voorbije jaren deed wel een must voor de Brusselaars.

Union SG

