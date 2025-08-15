RSC Anderlecht weet wie hen in de weg staat op weg naar Europese groepsfase

Anderlecht heeft zich donderdagavond geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Maar paars-wit zit nog niet in de Europese groepsfase. Om die te bereiken zullen ze nog een tegenstander moeten uitschakelen.

De uitschakeling van RSC Anderlecht door BK Häcken in de Europa League had vervelende gevolgen: niet alleen werd paars-wit zo gedegradeerd naar de Conference League, ze moesten nu ook nog eens twee extra teams uitschakelen, en potentieel niet de minste, om de groepsfase te bereiken.

RSC Anderlecht moet nog één keer winnen voor Europese groepsfase

Sheriff Tiraspol, op papier geen gemakkelijke loting, werd vrij eenvoudig verslagen door RSC Anderlecht, dankzij een mooie overwinning in de heenwedstrijd (3-0) waarna de Brusselaars niet in de val liepen in Moldavië deze donderdag. Ondanks een weinig overtuigend gelijkspel bereikte Anderlecht de play-offs.

Het was nog afwachten wie het team daar zou treffen. En het duurde tot de verlengingen om een winnaar te bepalen tussen AEK Athene en Aris Limassol, na de 2-2 in de heenwedstrijd in Cyprus. De eindstand was 1-1 na 90 minuten, met de voormalige Standard-speler Razvan Marin die scoorde voor AEK.

AEK is geen gemakkelijke tegenstander

In de verlenging nam AEK, op papier superieur aan de tegenstander, de leiding via doelpunten van Kutesa en van de nieuwe aanwinst Luka Jovic (voormalig Real Madrid, voormalig AC Milan). Dus AEK Athene zal Anderlecht uitdagen in de play-offs voor de Conference League.

En dat is geen goed nieuws. Want AEK heeft een bijzonder gevaarlijk team voor dit punt in de competitie, met spelers die in staat zijn om alleen het verschil te maken (Jovic, Koita, Marin, Pierrot...). Kleine troost: Erik Lamela, de voormalige Tottenham-speler met veel talent, is onlangs bevrijd van zijn contract en zou met pensioen gaan...