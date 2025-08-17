'Club Brugge mag maandag nieuwe miljoenentransfer verwelkomen'

Club Brugge wil zich deze zomer nog gevoelig gaan versterken. Daartoe mikt het ook op jong talent. Een aantal namen werden genoemd, eentje zou maandag al landen in Brugge volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri.

Er lopen momenteel verschillende dossiers op Jan Breydel om jong talent in huis te gaan halen. Samuel Edozie staat op de shortlist, net zoals Hugo Camberos.

Maar in één dossier is er alvast witte rook op komst. Het gaaf over Mamadou Diakhon van Stade de Reims. De voorbije dagen was al duidelijk dat de gesprekken goed verliepen.

Hier en daar wordt gewag gemaakt van een transferbedrag van niet minder dan tien miljoen euro. En dus gaan ze zwaar de geldbuidel boven halen.

Maandag deal beklonken voor Diakhon van Reims naar Club Brugge?

Volgens Sacha Tavolieri zou er maandagochtend een handtekening volgen, waarna de speler naar Brugge kan afreizen. De deal zou gaan over een contract voor vier seizoenen.

Franse bronnen melden dat het de goede kant uitgaat, maar nog niet dat er een overeenkomst is die maandag zal worden bekrachtigd. Het is dus nog even afwachten ...