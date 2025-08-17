Direct hoge verwachtingen voor aanwinst Antwerp: "Hij kan de nieuwe Toby worden"

Antwerp staat voor een lastige verplaatsing naar Charleroi, maar doet dat met een nieuw gezicht in de kern. Kiki Kouyaté, de Malinese centrumverdediger van 28 jaar, maakt zich klaar voor zijn debuut bij de Great Old.

Voor middenvelder Mahamadou Doumbia voelt de komst van Kouyaté bijzonder vertrouwd. “Kiki is een grote broer voor mij", zegt hij met een glimlach in GvA. “Ik ken hem al sinds ik klein was.”

Hun eerste kennismaking dateert uit Mali. Kouyaté speelde destijds bij AS Bamako, terwijl Doumbia zijn opleiding genoot bij de JMG Academy van Jean-Marc Guillou. “Onze paden kruisten elkaar al heel vroeg.”

Toen Doumbia onder Van Bommel zijn eerste selectie voor Mali kreeg, stond Kouyaté klaar om hem wegwijs te maken. “Hij hielp mij toen enorm. En nu gebeurt het eigenlijk omgekeerd, hier op de Bosuil”, lacht Doumbia.

Sportief gelooft hij dat Kouyaté een belangrijke rol kan spelen. “Hij is sterk in de duels, heeft een goeie kopbal en scoort af en toe mee. Dat zijn kwaliteiten die we goed kunnen gebruiken.”

De ambities zijn duidelijk. “Kiki kan de nieuwe Toby worden”, besluit Doumbia, verwijzend naar Alderweireld. Voor Antwerp alvast een hoopgevend perspectief.