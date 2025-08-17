Hasi over het experiment met Bertaccini alleen in de spits: "Geen moment over gedacht om met 2 spitsen te spelen"

Anderlecht heeft zondag met 0-2 gewonnen op het veld van Dender, maar coach Besnik Hasi gaf na afloop toe dat het een bijzonder lastige opdracht was. De Brusselaars hadden het zeventig minuten lang moeilijk tegen een goed georganiseerd Dender, dat met veel lef en intensiteit speelde.

Hasi wist op voorhand dat het geen eenvoudige namiddag zou worden. Niet iedereen bij Anderlecht is topfit na de zware verplaatsing naar Moldavië en daardoor werd er opnieuw wat gewisseld. “Als je tegen zo’n voetballende ploeg niet top bent, krijg je problemen”, klonk het.

In de eerste helft kwam Anderlecht amper aan kansen, al was Angulo dicht bij de openingstreffer na een scherpe counter. Na de rust kreeg Anderlecht het nog lastiger. Dender nam het initiatief en dwong zelfs twee grote mogelijkheden af. Het was in die fase dat Hasi ingreep met de invalbeurten van Kasper Dolberg en Bryan Huerta. Hun inbreng deed de wedstrijd kantelen.

Twee spitsen geen optie

"Beiden brachten energie, diepgang en intensiteit", vond Hasi. Waar Anderlecht daarvoor muurvast zat tegen het compacte blok van Dender, zorgden Dolberg en Huerta voor de nodige variatie in het aanvalsspel. Plots moest de thuisploeg achteruit, en daar profiteerden de bezoekers optimaal van.

Op de vraag waarom Hasi niet meteen met twee spitsen was gestart, was hij duidelijk. "Dender speelde met vier middenvelders. Als ik met twee spitsen speel, dan mis ik volk op het middenveld. Dan worden we afgemaakt”, legde de coach uit.

Huerta gaat Verschaeren uit de basis spelen

Hasi heeft veel aanvallende oplossingen op de bank zitten. "Daar hebben we kwaliteit genoeg, het is achteraan waar we wat problemen hebben. We wachten tot Simic terug is en Ozcan topfit is. En natuurlijk onze twee backs."

Huerta lijkt stilaan klaar voor een basisplaats, wat betekent dat Yari Verschaeren een stap terug zal moeten zetten, want de Mexicaan brengt meer diepgang en snelheid. "Hij is zichtbaar aan het groeien nadat hij laat instroomde", besloot Hasi.