'Niet Gent, maar andere JPL-club dringt plots aan voor spits'

KAA Gent heeft eerder deze week laten weten dat ze niet langer geïnteresseerd zijn om een akkoord te vinden met Dender over aanvaller Aurélien Scheidler. Toch is er nog steeds een mogelijkheid dat hij naar een andere Belgische ploeg zal gaan.

Een paar weken geleden werd nog gewag gemaakt van een persoonlijk akkoord tussen Aurélien Scheidler en KAA Gent. De deal lijkt er echter uiteindelijk toch niet te gaan komen.

De laatste week is er veel gebeurd, zoveel is duidelijk. Eerder dit weekend hebben we al bericht over de interesse van het Franse Troyes uit de Ligue 2 in de 27-jarige Fransman.

Charleroi toont interesse in Scheidler

Dender wilde de spits niet zomaar laten gaan en hij moet ook niet vertrekken - hij ligt nog twee jaar onder contract in Oost-Vlaanderen.

🇫🇷🦓🚨 EXCL- Le Sporting Charleroi fonce sur Aurélien Scheidler!



💰Les Zèbres ont soumis une offre de €1,5M aux dirigeants de Dender.



🗣️ Négociations avancées entre clubs alors qu’il reste quelques détails à régler.



🔵⚫️ Dender a accepté le départ de Scheidler. #mercato #JPL… pic.twitter.com/c7LRGPhJgA — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 17, 2025

Maar nu zou er volgens Sacha Tavolieri een nieuwe ploeg op de proppen gekomen zijn voor Scheidler, waardoor hij mogelijk toch een binnenlandse transfer maakt.

Zo zou Charleroi een bod hebben gedaan van zo'n anderhalf miljoen euro om de speler in te lijven. De onderhandelingen om hem naar Het Zwarte Land te halen zouden lopen.