Vier buizen bij Standard na nederlaag tegen Union

Standard heeft verloren van Union tijdens de vierde speeldag van de Jupiler Pro League. Dit zijn onze punten voor de Rouches.

Matthieu Epolo (7)

Verschillende reddingen op 0-0 om Standard in de wedstrijd te houden, en vervolgens op 1-0 om te voorkomen dat ze zouden zinken. Kon niets beter doen bij de doelpunten van Kevin Rodriguez.

Alexandro Calut (4)

Voor hem, net als voor Fossey, was het moeilijk om de flanken af te struinen, aangezien het vooral ging om het verdedigende werk. Ook wat slordigheid in de opbouw. De regerende kampioen Union is te sterk voor Alexandro Calut, ondanks zijn goede bedoelingen. Logisch vervangen door Bolingoli tijdens de rust.

Daan Dierckx (6)

Greep in als een dappere soldaat en pakte uit met cruciale verdedigende acties tegen Rodriguez of Florucz. Neemt steeds meer verantwoordelijkheid op in de verdediging, verheft zijn stem en is niet langer alleen een speler die wordt geleid door anderen.

Josué Homawoo (6)

Niet gemakkelijk om de snelheid van de aanvallers van Union bij te houden, maar Homawoo bleef trouw aan zichzelf. Sterk, solide. Niet veel op aan te merken.

Ibe Hautekiet (5,5)

De eerste basisplaats was logischerwijs moeilijk na een blessure. Had veel werk om weer in vorm te komen en automatismen op te bouwen voor de komende wedstrijden. Toch lastig voor Kevin Rodriguez en Raul Florucz. Zag niet dat Zorgane langs hem en Fossey sloop voor de 2-0.

Marlon Fossey (4)

Het was een lastige wedstrijd voor de aanvoerder van de Rouches, waarbij hij Niang moest volgen, inhalen en de infiltraties van Zorgane moest bewaken. Kon zich offensief niet uiten en werd vaak voorbij gestreefd, zoals bij de loopactie van Zorgane die hij niet volgt bij de 2-0.

Marco Ilaimaharitra (5,5)

Als Standard zelden balbezit had, was het dankzij hem. De Malagassiër fungeerde als buffer, veroverde ballen en dirigeerde het spel. Maar tegen de aanvallende kracht van het middenveld van Union, en met een numerieke minderheid, was het moeilijk genoeg afstand te overbruggen om alle ballen weg te werken.

Casper Nielsen (5)

Had kunnen gelijkmaken zonder de redding van Leysen in de 32e minuut. Het was een tamme wedstrijd van de Deen, die beter is aan de bal dan in het lopen. Met een numerieke minderheid op het middenveld was het moeilijk om eruit te komen.

Tobias Mohr (5)

Staat erg centraal bij balverlies om het midden te versterken. Tekort aan stootkracht om de counter in te zetten en wordt niet gebruikt in zijn favoriete rol wanneer Standard laag speelt. Veel inspanningen in de verdediging, maar tekort aan gewicht bij de omschakeling.

Rafiki Saïd (3)

Verliest de bal en stopt volledig met spelen bij de 1-0 van Union. Bijna geen intensieve loopacties om Standard te helpen druk zetten. Een gevaarlijke voorzet voor Nielsen, en vervolgens een volledig mislukte poging in het strafschopgebied. Logisch vervangen door Nkada bij de rust.

Thomas Henry (2,5)

Kreeg een heel strenge eerste gele kaart na 18 minuten, en komt vervolgens te laat op Charles Vanhoutte waarna hij zijn tweede geel kreeg. Een gebrek aan reflectie om die ingreep te doen acht minuten na zijn eerste waarschuwing. Een verschrikkelijke wedstrijd voor de Franse aanvaller, die slechts enkele keren de bal kon aanraken met de rug naar het doel.

Timothée Nkada (5,5)

De bal afpakken bij Mac Allister, een sprint van 40 meter en een schot: de Fransman heeft zijn visitekaartje afgegeven na twee minuten en zorgde voor wat gevaar bij de tegenaanval. Een constante dreiging, maar nog geen eerste doelpunt voor de Rouches.

Boli Bolingoli (5)

Net als voor Hautekiet was het een moeilijke terugkeer uit blessure voor Bolingoli, die niet veel beter presteerde dan Calut. Minder slordigheden, maar ook voor hem was het moeilijk om de aanvallen van Union te volgen.