Vincent Kompany doet het zoals hij altijd zal doen: zware kritiek van journalisten raakt zijn kouwe kleren niet

De jeugdwerking van Bayern München staat opnieuw in de schijnwerpers, maar dit keer niet om positieve redenen. Vincent Kompany, die vorig seizoen nog kampioen werd met de Rekordmeister, krijgt kritiek omdat hij volgens de Duitse pers te weinig inzet op eigen talenten.

De verkiezing van “Trainer van het Jaar” legde die kritiek bloot. Kompany eindigde pas zesde, ver achter Freiburg-coach Julian Schuster, ondanks zijn titel met Bayern. Voor veel journalisten is het gebrek aan doorstroming van de jeugd doorslaggevend geweest.

Kompany verweerde zich recent: “Als jeugdspelers klaar zijn, krijgen ze kansen. Maar die kansen moeten zij afdwingen.” Sportief directeur Christoph Freund benadrukte dat de club voor elk talent een individueel traject heeft, maar dat ook de spelers zelf hun rol daarin moeten aannemen.

Ze zijn nog niet klaar

De realiteit is dat de grootste talenten van Bayern – Lennart Karl (17), Jonah Kusi Asare (18) en Mike Wisdom (16) – nog lang niet rijp zijn voor een vaste rol bij de A-ploeg. Toch zitten ze wel al bij de selectie, zoals in de Supercup tegen Stuttgart.

De druk op Kompany neemt toe omdat de roep om meer jeugd blijft terugkeren, zelfs bij keuzes zoals die van Serge Gnabry in plaats van Tom Bischof tegen Stuttgart. Het narratief dat hij “niet met jongeren wil werken” dreigt hem in Duitsland te blijven achtervolgen.

Tegelijk toont de realiteit bij Bayern aan dat Kompany voorlopig weinig opties heeft. Met sterkhouders als Müller, Sané en Coman vertrokken of geblesseerd, ligt de focus eerder op versterking van buitenaf dan op jeugd. Hoe Kompany dit evenwicht bewaart, zal mee bepalen of hij ook buiten München respect kan afdwingen.

