Degryse waarschuwt Club Brugge: "Je bent niks met een ongelukkige speler"
Marc Degryse zag Club Brugge afgelopen weekend ontsnappen, maar zijn grootste zorgen gaan richting de kern. Vooral rond het dossier-Tzolis is de analist duidelijk.

Club verloor deze zomer al heel wat sleutelpionnen, maar wil Christos Tzolis zeker niet verkopen. Crystal Palace wil doordrukken voor de winger. Hij benadrukt dat blauw-zwart al bijna een halve ploeg aan topspelers gaat kwijtraken. 

Volgens Degryse kan Club zich niet verschuilen achter het goede seizoensbegin. “Tot dusver is Club goed weggekomen", aldus Degryse in HLN. Het zit in deze seizoensaanvang allemaal wat mee, en Nicky Hayen heeft het geluk dat sommige wissels goed uitpakken. Rangers mag ook geen struikelblok vormen. Maar als straks in september het serieuze werk komt, ontsnap je niet meer met deze kern.”

Oplossing

Degryse vindt het onverstandig dat het bestuur voorlopig vasthoudt aan de boodschap dat Tzolis niet te koop is. “Club zegt Tzolis niet te verkopen, en ik weet wel dat hij nog maar net heeft bijgetekend tot 2029, maar als Crystal Palace gaat aandringen bij Tzolis, dan kan ik mij inbeelden dat die alsnog overstag gaat voor een avontuur in de Premier League.”

Een speler tegen zijn wil houden, ziet de analist niet zitten. “Eenmaal een speler in zijn hoofd de beslissing heeft gemaakt om te vertrekken, kun je als club nog even afwachten of die speler hiermee naar buiten komt. Tot dan kun je misschien praten, onderhandelen… Maar eenmaal iemand in de media zegt: ‘Ik wil weg’, moet je trachten om een oplossing te vinden. Je bent niks met een ongelukkige speler.”

Versterking

Degryse verdedigt daarbij ook het recht van spelers om hun eigen pad te kiezen. “Ik heb het al eens gezegd: ik ben van mening dat een speler het recht moet hebben om zich sportief en financieel te kunnen verbeteren. Clubs zetten spelers toch ook met een trap onder hun kont aan de deur? Zie: Manchester United wil toch ook af van Højlund? Waarom zou een speler dan geen persoonlijke ambities mogen hebben?”

De analist besluit dat Club dringend in actie moet schieten. Degryse pleit dan ook dat Club een deel van de vele miljoenen die binnenkwamen begint uit te geven. "Het geld moet rollen de komende weken bij Club.”

Volg Rangers FC - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (19/08).

