Ferrera-broers zorgen voor enorme verrassing met vertrek: "Huidige situatie brengt andere realiteit met zich mee"
De passage van Emilio en Manu Ferrera bij RAEC Mons heeft slechts drie maanden geduurd. De broers verlieten de Henegouwse club kort na de overname door Britse investeerders, ondanks een 4-1-zege in de Croky Cup tegen Harelbeke.

Drie maanden geleden werden Emilio en Manu met grote ambities binnengehaald: Emilio als hoofdcoach, Manu als sportief directeur. Destijds gebeurde dat nog onder het oude bestuur, met andere plannen en verwachtingen.

In een officieel communiqué benadrukte Mons dat het vertrek niets te maken heeft met de competenties van de broers. “Ze kwamen in een andere context binnen en de huidige situatie van de club brengt een nieuwe realiteit met zich mee", luidde de verklaring.

Voetbalschool

Enkele weken geleden nam het Britse duo Peter Gould en Charlie Methven de club over. Zij willen RAEC Mons koppelen aan hun voetbalschool in Jamaica, de Mount Pleasant Football Academy, van waaruit ze spelers naar België willen halen.

De link met het vertrek van de Ferrera’s is snel gelegd. De club benadrukte dat het nieuwe project volledige inzet en energie vereist, een rol die volgens de directie beter aansluit bij het nieuwe beleid en de samenwerking met Mount Pleasant.

Emilio Ferrera, 58, heeft een lange trainerscarrière achter de rug, met stops bij onder meer SK Beveren, Lierse, Club Brugge en AA Gent. De broers hebben bovendien hun eigen voetbalacademie, wat hun vertrek bij Mons des te opvallender maakt.

KAA Gent
Mons
Emilio Ferrera

