Een vertrek staat op til bij AC Milan... om plaats te maken voor Mario Stroeykens?

Het gerucht heeft misschien verrast: Mario Stroeykens staat op de radar van AC Milan. In ieder geval zal de club uit Lombardije afscheid nemen van een aanvallend element.

Zal AC Milan volgend seizoen drie Belgische spelers in zijn kern hebben, na Alexis Saelemaekers en Koni De Winter (Divock Origi telt niet meer echt mee)? Vorige week suggereerde een gerucht dat Mario Stroeykens op de lijst stond van de Rossoneri.

In ieder geval is Milan volgens de Daily Mail van plan om nog een andere aanvallende speler te laten gaan: Noah Okafor (25 jaar). De Zwitserse international kwam in 2023 aan van RB Salzburg voor 15,5 miljoen euro en heeft sindsdien 54 wedstrijden gespeeld voor de Rossoneri (7 doelpunten, 5 assists).

Okafor weg, Stroeykens erin?

In de tweede helft van het vorige seizoen werd Okafor uitgeleend aan Napoli, waar hij 4 wedstrijden speelde voor de kampioen van Italië, waarvan de laatste in maart. Terug in Milaan is er geen toekomst meer voor hem. Hij zou naar Leeds kunnen trekken nu, dat ongeveer 15,6 miljoen euro wil betalen (hetzelfde bedrag dat Milan destijds uitgaf) om de Zwitser (24 caps) over te nemen.

Noah Okafor is een linkerflankspeler die overal voorin kan spelen. Een profiel vergelijkbaar met dat van Stroeykens. De Italiaanse pers benadrukt echter dat het vertrek van Okafor mogelijk geen nieuwe aanwinst hoeft te betekenen, aangezien het doel is om de kern te verkleinen.

Mario Stroeykens staat niet bovenaan de lijst van AC Milan, en zijn zeer moeilijke seizoensstart zal hem waarschijnlijk niet hoger op de ranglijst brengen. Voor Renard en de speler wordt het dringend tijd om een oplossing te vinden, want Stroeykens zit duidelijk met zijn hoofd niet meer bij RSC Anderlecht en heeft nog maar één jaar contract over.