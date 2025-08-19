Frank Boeckx doet opvallende onthulling over Vincent Kompany: "Dat is irritant"

Vincent Kompany maakte naam als trainer bij Anderlecht en Burnley en leidt nu Bayern. Ex-doelman Frank Boeckx onthult hoe Kompany soms zelf te laat kwam op meetings.

Vincent Kompany is ondertussen aan zijn tweede seizoen bij Bayern München bezig. De Belgische trainer was voordien nog bij Burnley en Anderlecht actief als T1.

Bij paars-wit zette hij zijn eerste stappen in het trainersvak. Hij werkte daar destijds nog samen met Frank Boeckx. De doelman was er zijn laatste vijf jaar als prof actief en werd er nadien keeperstrainer.

Boeckx kent de manier van werken onder Kompany dus goed. Hij deed onlangs bij de HLN Voetbalpodcast een opvallende onthulling over de hoofdcoach van Bayern München. "Je hebt ook trainers die constant te laat komen. Da’s voor een groep ook irritant", opent hij.

Vincent Kompany kwam als coach vaak te laat

"Kompany zet een meeting om 10u10, maar dan komt daar iets tussen en dat wordt dan 10u15. Je bent dan aan het opwarmen, preactivation, dan heb je meeting om dan naar het veld te gaan... Als je dan koud aan het worden bent, is dat ook irritant."

"Dus ‘t kan van twee kanten komen. Bij Kompany was dat twee, drie, vijf minuten - geen kwartier. Maar als je zelf altijd de moeite doet om op tijd te komen als groep maar de trainer komt te laat, dan kan dat ook voor heel veel frustraties zorgen. Maar dan kan je niet met boetes gaan werken. ‘Trainer, je hebt een boete hé.’ Zo werkt het niet", besluit Boeckx. Zou het er bij Bayern ook op deze manier aantoe gaan?