Gaëtan Coucke (ex-KRC Genk en KV Mechelen) maakt verrassende terugkeer naar Europa

Na zijn vertrek van KV Mechelen naar Saoedi-Arabië, is Gaëtan Coucke terug in Europa. De 26-jarige Belgische doelman staat op het punt een contract te tekenen bij Sampdoria, in de Serie B.

Opnieuw een doelman opgeleid bij Racing Genk. Gaëtan Coucke was vier jaar lang actief bij KV Mechelen, voor hij afgelopen zomer vertrok naar Al-Orobah in Saoedi-Arabië, terwijl verschillende Europese clubs geïnteresseerd waren in zijn diensten.

De Belgische doelman speelde 32 van de 34 wedstrijden in de Saudi Pro League met zijn nieuwe team, maar kon niet beter dan een voorlaatste plaats behalen die degradatie betekende, met 68 tegendoelpunten en slechts zes clean sheets. Niet zo financieel gesteund als de beste clubs in het land, kon Al-Orobah niet standhouden.

Gaëtan Coucke vindt zijn weg naar de Italiaanse Serie B

Aan het einde van zijn contract is de 26-jarige doelman nu vrij om te tekenen waar hij wil. Sinds enkele weken lijkt een terugkeer naar Europa in de maak voor de Belgische doelman.

Eerder genoemd bij Anderlecht om concurrentie te bieden aan Colin Coosemans, en daarna bij Heerenveen in de Eredivisie, heeft Gaëtan Coucke uiteindelijk de weg naar Genoa genomen. Hij zal bij Sampdoria tekenen, in de Italiaanse Serie B.

Volgens beelden die gepubliceerd werden door de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio, is Gaëtan Coucke al in Italië om zijn medische tests af te leggen, voordat hij zijn tweejarig contract tekent bij Sampdoria, een historische club in Italië die vandaag de dag op zoek is naar heropleving.

