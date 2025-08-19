Match in Waregem maakt andermaal sterk punt van Club Brugge duidelijk

Club Brugge won op bezoek bij Zulte Waregem met 0-1. Het doelpunt viel pas in de 93e minuut aan de Gaverbeek. Goed genoeg richting het dubbele duel met de Rangers?

Wat in ieder geval opviel, ook tegen Zulte Waregem opnieuw, is dat Club Brugge ondanks een aantal afwezigen nog steeds een sterke kern heeft in de breedte.

Sterk in de breedte

Deze keer was het invaller Shandre Campbell die voor het verschil zorgde, maar ook de inbreng van Seys, Sabbe en Onyedika had halfweg de tweede helft al voor een extra push gezorgd.

Bovendien werd Forbs dan ook nog eens gespaard naar de duels tegen Rangers toe - hij zal zeker fit zijn, want kon ook tegen Essevee spelen als dat had gemoeten.

Iedereen kan het verschil maken bij Club Brugge

Het toont dat er veel mogelijkheden zijn bij blauw-zwart. Extra 'geluk' is dat het tegen Rangers niet per se hoeft om Europees te blijven spelen - er is het opvangnet van de Europa League, al wil Club Brugge veel liever in de Champions League spelen.

Het is een comfort dat Anderlecht bijvoorbeeld heeft weggegooid tegen Häcken. "Rangers is een veel mindere ploeg dan Club Brugge", vindt ook Peter Vandenbempt. Met een sterke bank als extra troef en rust tussendoor moet dat lukken.