Versterking voor Charleroi: Rik De Mil mag een nieuwe international verwelkomen

Sporting Charleroi staat op het punt om Kevin Van Den Kerkhof op huurbasis (met aankoopoptie) te verwelkomen. De Algerijnse international, rechtsback, zal de concurrentie aangaan met Jérémy Petris op Mambourg.

De zomerse transferperiode van Sporting Charleroi blijft erg actief, met nog 19 dagen te gaan tot de officiële sluiting. Wat betreft binnenkomende spelers zal Aurélien Scheidler binnen enkele uren de overstap maken van Dender naar Mambourg, zoals Vincent Euvrard bevestigde na de nederlaag van zijn team tegen Anderlecht.

Aan de vertrekkende kant zullen de Carolo's afscheid nemen van enkele overbodige spelers, zoals Anthony Descotte, die opnieuw uitgeleend zou worden, en Vetle Dragsnes, die op het punt staat om naar Brann in zijn thuisland Noorwegen te gaan.

Dat is nog niet alles voor de Zebra's, die bezig zijn met het afronden van een nieuwe aanwinst om de rechterflank te versterken, waar Jérémy Petris momenteel de enige vaste waarde is. Een ervaren speler zal hem concurrentie komen bieden.

Een nieuwe international bij Sporting Charleroi

Volgens Le Soir en Foot Mercato staat Sporting Charleroi op het punt om de komst van Kevin Van Den Kerkhof af te ronden, op huurbasis met aankoopoptie. De 29-jarige Algerijnse rechtsback, die tien keer voor zijn land speelde, zal Mambourg versterken vanuit Metz.

Hij speelde bij UR La Louvière tussen 2017 en 2019, vervolgens bij Olympic Charleroi, Dudelange en Bastia. Vorig seizoen kwam Van Den Kerkhof 17 keer uit in de Ligue 2 en 32 keer in de Ligue 1 het seizoen ervoor. Hij promoveerde naar de Ligue 1 met Metz, maar kwam niet van de bank tijdens de wedstrijd tegen Strasbourg op de eerste speeldag van het kampioenschap.