Voormalige speler van KAA Gent en ex-international van Nederland onverwacht overleden

Martin Laamers, voormalig speler van KAA Gent die ook 10 jaar bij Vitesse Arnhem heeft gespeeld, is overleden. Hij is 58 jaar oud geworden.

De voormalige Nederlandse voetballer Martin Laamers is deze week overleden op 58-jarige leeftijd. Zijn voormalige club, Vitesse Arnhem, heeft dit droevige nieuws aangekondigd op woensdag. Laamers speelde er 10 jaar, van 1986 tot 1996.

Nadat hij bij Vitesse had gespeeld, kwam Martin Laamers zijn professionele voetbalcarrière afsluiten in België. Hij droeg de kleuren van Harelbeke, Nieuwkerke en KAA Gent

Laamers was in België actief van van 1996 tot 2002. Met de Buffalo's kreeg hij onder andere de kans om deel te nemen aan de UEFA Cup.

Laamers kreeg ook de gelegenheid om het shirt van Nederland te dragen tijdens zijn tijd in Arnhem, met 2 caps tussen 1989 en 1990. De voormalige middenvelder stond tegenover de USSR en Brazilië met Oranje.

Na zijn voetbalcarrière verliet Martin Laamers de wereld van het professionele voetbal en ging hij aan de slag als coach in het amateurvoetbal. Onze gedachten gaan uit naar de geliefden van Laamers.