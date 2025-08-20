Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

Bij Anderlecht weten ze dat de kritiek verschroeiend gaat worden als ze straks de groepsfase van de Conference League niet halen. Natuurlijk is AEK Athene niet de eerste de beste tegenstander, zeker niet als je hun spelersbestand bekijkt.

Dat weet Besnik Hasi ook wel, maar niets daarvan zal een excuus zijn als er in september geen Europees voetbal meer gespeeld wordt. "Het is een ploeg met enorm veel ervaring en kwaliteit aan de bal. Ze spelen met heel veel centrale mensen om korte combinaties te kunnen opzetten. En dan hebben ze natuurlijk twee sterke en snelle spitsen. Wij zullen heel goed moeten zijn om er iets tegen te doen."

Jovic weghouden uit de box

Eén van die spitsen is natuurlijk Luka Jovic. In 2019 betaalde Real Madrid nog 63 miljoen euro om hem weg te halen bij Eintracht Frankfurt. Vandaag is die marktwaarde heel wat minder (4,5 miljoen), maar de Serviër kan wel nog altijd een doelpunt maken.



"We hebben onze verdedigers niet speciaal voorbereid op hem. We bekijken hoe we hem kunnen bekampen. Hij heeft ooit 60 miljoen gekost en de kwaliteiten zijn er natuurlijk. Maar het is niet enkel Jovic. Hoe verder je hem van doel kan houden, hoe beter voor ons, want in de box is hij heel gevaarlijk."

Een stunt?

Voor Hasi stijgt de druk natuurlijk ook. De kritiek is al niet min geweest en bij een uitschakeling zullen de kritikasters er nog een schepje bovenop doen. "Ik denk dat Europees voetbal voor elke topclub in België belangrijk is, niet alleen voor ons."

"Het financiële aspect speelt mee en na de uitschakeling door Häcken zijn we al één joker verloren. Je kon daarna ook nog altijd van Brann Bergen verliezen. Maar AEK... hoeveel kans we hebben? Ik zal zeggen dat het een stunt zou zijn als we doorgaan."

Hasi had uiteraard graag eerst op verplaatsing gespeeld, maar kreeg al drie keer niet zijn zin. "Het is een loting, maar heel spijtig voor ons. Hier thuis kunnen we altijd iets meer. Ik heb het nu meegemaakt als speler, assistent en trainer... Als we naar onze fans spelen, scoren we makkelijker."