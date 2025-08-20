Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

Keisuke Goto maakte meteen indruk bij STVV. De Japanse huurling van Anderlecht kroonde zich tegen RAAL La Louvière tot matchwinnaar en voelt zich nu al helemaal thuis in Sint-Truiden.

Keisuke Goto had niet lang nodig om zich te laten gelden bij Sint-Truiden. Bij zijn tweede invalbeurt was hij al van groot belang voor de Truienaars.

Tegen RAAL La Louvière maakte hij vorig weekend het winnende doelpunt in de blessuretijd. De Japanner, die door Anderlecht wordt uitgeleend dit seizoen, werkte zich al snel in de harten van de supporters.



Bij paars-wit speelde hij voornamelijk bij de RSCA Futures. Hij merkt al enkele verschillen op met zijn huidige club. "Anderlecht heeft toch een ander type spelers. Wat meer namen, zeker als je met de A-kern traint", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Maar hier merk je die enorme honger bij iedereen om zich te bewijzen", gaat hij verder. "Dat gevoel heb ik ook, vandaar de goeie klik met deze club. Akkoord, de faciliteiten van Anderlecht zijn allemaal wat grootser, maar bij STVV hebben we alles wat we nodig hebben."

Adriano Bertaccini maakte de omgekeerde beweging: hij verliet STVV voor een avontuur bij Anderlecht. Er zijn gelijkenissen tussen de twee.

"Dat is ook zo. Er zijn zeker gelijkenissen. We jagen allebei graag de defensie van de tegenstander op. Ik zie mijn lengte als een voordeel ten opzichte van Bertaccini. Adriano is op dit moment wel nog doelgerichter in de zestien. Hij gaat sneller voor een doelpunt", besluit Goto.