Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Keisuke Goto maakte meteen indruk bij STVV. De Japanse huurling van Anderlecht kroonde zich tegen RAAL La Louvière tot matchwinnaar en voelt zich nu al helemaal thuis in Sint-Truiden.

Keisuke Goto had niet lang nodig om zich te laten gelden bij Sint-Truiden. Bij zijn tweede invalbeurt was hij al van groot belang voor de Truienaars. 

Tegen RAAL La Louvière maakte hij vorig weekend het winnende doelpunt in de blessuretijd. De Japanner, die door Anderlecht wordt uitgeleend dit seizoen, werkte zich al snel in de harten van de supporters.

Lees ook... Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer overleden na auto-ongeluk

Bij paars-wit speelde hij voornamelijk bij de RSCA Futures. Hij merkt al enkele verschillen op met zijn huidige club. "Anderlecht heeft toch een ander type spelers. Wat meer namen, zeker als je met de A-kern traint", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Maar hier merk je die enorme honger bij iedereen om zich te bewijzen", gaat hij verder. "Dat gevoel heb ik ook, vandaar de goeie klik met deze club. Akkoord, de faciliteiten van Anderlecht zijn allemaal wat grootser, maar bij STVV hebben we alles wat we nodig hebben."

Adriano Bertaccini maakte de omgekeerde beweging: hij verliet STVV voor een avontuur bij Anderlecht. Er zijn gelijkenissen tussen de twee.

"Dat is ook zo. Er zijn zeker gelijkenissen. We jagen allebei graag de defensie van de tegenstander op. Ik zie mijn lengte als een voordeel ten opzichte van Bertaccini. Adriano is op dit moment wel nog doelgerichter in de zestien. Hij gaat sneller voor een doelpunt", besluit Goto.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
STVV
Keisuke Goto

Meer nieuws

Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer overleden na auto-ongeluk

Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer overleden na auto-ongeluk

14:33
Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

14:00
Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

11:20
18
Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto

Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto

18:20
4
Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

14:30
'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

08:40
3
Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

14:20
2
'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

12:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Šutalo - Balikwisha - Batubinsika

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Šutalo - Balikwisha - Batubinsika

11:40
De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

13:30
2
Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

13:00
1
'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

11:40
Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

12:27
'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

10:00
3
🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

07:00
4
John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

12:00
Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

11:00
1
'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

10:30
7
'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

07:20
6
"Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC

"Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC

09:30
'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League'

'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League'

09:00
3
📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

08:20
1
📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

07:40
5
Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

08:00
3
Deze basisspeler van Anderlecht lijkt zijn plaats snel te gaan kwijtspelen: brengt niet wat ervan verwacht wordt

Deze basisspeler van Anderlecht lijkt zijn plaats snel te gaan kwijtspelen: brengt niet wat ervan verwacht wordt

20:40
6
'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

06:30
'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

19:40
2
Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder Reactie

Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder

23:35
6
Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

23:00
2
Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

22:45
🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

23:02
'STVV wil shoppen bij ... Standard'

'STVV wil shoppen bij ... Standard'

20:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

21:21
Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

21:00
1
Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

22:30
8
4 op 12, maar toch de nodige trots: "Maar tegen hen wordt het anders"

4 op 12, maar toch de nodige trots: "Maar tegen hen wordt het anders"

19:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

mr Z mr Z over 'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen Hajduk Hajduk over 'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League threnody threnody over 'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League' Vital Verheyen Vital Verheyen over Rangers FC - Club Brugge: 1-3 JaKu JaKu over Cyriel Dessers ontvangt Club Brugge dinsdag op Ibrox en... geeft meteen aan wie dé favoriet is cartman_96 cartman_96 over Sportief directeur OH Leuven zeer tevreden met aanwinst: dit heeft hij te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved