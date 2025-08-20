KRC Genk stuitte tot twee keer toe op 'njet' van andere JPL-club, ook Lommel passeert aan de kassa

Rafik Belghali (23) verlaat KV Mechelen en trekt naar de Serie A. De rechtsachter uit Ham tekende een contract tot 2029 bij Hellas Verona, dat 1,6 miljoen euro betaalt. Dat bedrag kan via bonussen en doorverkoop nog oplopen tot 2 miljoen euro.

Opvallend: ook KRC Genk toonde meermaals concrete interesse. “Tot twee keer toe hebben ze een bod gedaan bij KV Mechelen”, bevestigt Belghali in HBvL. Genk zag in hem een alternatief als Zakaria El Ouahdi zou vertrekken. Toch hield Mechelen de deur dicht, waarna de weg naar Italië openlag.

Belghali begrijpt waarom de aanbiedingen van Genk niet werden aanvaard. “Mijn droom was altijd om in het buitenland te voetballen. Uiteindelijk is dit voor mij de beste keuze”, zegt hij. Verona bood hem meteen uitzicht op een basisplaats in de Serie A.



Lommel incasseert ook

De transfer brengt niet alleen Mechelen, maar ook Lommel SK geld in het laatje. De Noord-Limburgers, waar Belghali zijn jeugdopleiding kreeg, ontvangen via doorverkooppercentages en opleidingsvergoedingen meer dan 200.000 euro.

Voor Belghali zelf is de stap naar Italië het verwezenlijken van een kinderdroom. “Ik mag het nu opnemen tegen clubs als AC Milan en Juventus. Italië is de ideale plek om verdedigend en tactisch sterker te worden”, klinkt het enthousiast.

Hoewel Genk hem graag in eigen land had gehouden, koos Belghali dus voor een buitenlandse uitdaging. “Ik zal keihard werken om nog een stap hogerop te zetten. Maar eerst wil ik me bewijzen in Verona en laten zien dat ik deze kans verdien.”