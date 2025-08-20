Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!"

Union Saint-Gilloise trekt zondag naar RAAL La Louvière, maar de wedstrijd dreigt overschaduwd te worden door een nieuwe controverse rond de ontvangst van bezoekende supporters. Na eerdere incidenten bij de komst van Charleroi en het protest van de fans van Standard, heerst er opnieuw grote ongerust

Vooral de supportersclub *Les Grognards* uit Waals-Brabant luidt de alarmbel. “Na de Henegouwse derby spraken Charleroi-fans me aan”, zegt voorzitter Jean-Marcel Thienpont. “Ze vertelden dat ze als sardientjes opeengepakt zaten in het bezoekersvak en dat de organisatie chaotisch verliep. Sommigen keken de wedstrijd zelfs vanuit de bar, omdat ze bang waren voor hun veiligheid.”

Het bezoekersvak in de gloednieuwe Easi Arena biedt plaats aan 450 fans, maar is amper 12 bij 12 meter groot. “Dat is hoogstens 148 vierkante meter”, rekent Thienpont voor. “Per persoon blijft er zo maar 0,32 vierkante meter over. Terwijl de internationale richtlijnen voor openlucht­evenementen 0,5 vierkante meter voorschrijven. Onder die drempel is de veiligheid niet gegarandeerd.”

Gevaarlijke situatie

Daarom raadt de voorzitter zijn leden af om zondag mee te reizen naar La Louvière. “Tenzij ze het risico bewust willen nemen”, klinkt het. De supportersvereniging stelt dat er in het huidige bezoekersvak reëel gevaar bestaat voor verdrukking of incidenten.

RAAL-CEO Toni Turi begrijpt de bezorgdheid, maar wijst erop dat de club de officiële normen heeft gevolgd. “We hebben ons strikt gehouden aan de richtlijnen”, zegt hij. “We beseffen dat het een moeilijke start is, omdat we meteen zeer grote affiches ontvangen. Met kleinere affiches hadden we de Easi Arena rustiger kunnen inwijden, maar dat zat er niet in.”

De kritiek blijft echter aanhouden. “Het probleem lijkt breder dan enkel RAAL”, besluit Thienpont. “Het Belgische voetbal hanteert normen die bijna de helft lager liggen dan die van openluchtconcerten. En in een stadion sta je niet stil: je beweegt, zingt en duwt. Dat maakt de situatie nog gevaarlijker.”