'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

STVV heeft zijn zinnen gezet op doelman Blondy Nna Noukeu. De Kameroener komt op dit moment nog uit voor Sunderland AFC.

Blondy Nna Noukeu, geboren in Douala en opgeleid bij Royal Excel Mouscron, staat momenteel onder contract bij Sunderland tot juni 2026.

Op zoek naar speelminuten

Ondanks zijn aanwezigheid in de Premier League-selectie, kwam hij het afgelopen seizoen slechts vier keer in actie bij het reserveteam van de Engelse club. De concurrentie in het doel van Sunderland is toegenomen, waardoor Noukeu openstaat voor een transfer met meer perspectief op speelminuten.

STVV volgt de situatie van de Kameroense international nauwgezet en zou volgens Africafoot een bod van circa 200.000 euro overwegen. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op 150.000 euro volgens Transferfeed.

Meer interesse

Naast STVV tonen ook enkele Engelse Championship-clubs, waaronder Derby County en Sheffield United, belangstelling voor de speler. Toch lijkt een terugkeer naar België voor Noukeu een mooie stap.

De 1m95 lange keeper beschikt over een solide profiel. Zijn ervaring bij Stoke City, Crawley Town en Southend United speelt ongetwijfeld mee in zijn voordeel.