Christos Tzolis naar Crystal Palace: "Dan kan ik me inbeelden dat de speler zelf ook naar de Premier League wil"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 4 reacties
Christos Tzolis naar Crystal Palace: "Dan kan ik me inbeelden dat de speler zelf ook naar de Premier League wil"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Heeft Club Brugge er een extra transfersoap bijgekregen? Crystal Palace aast op Christos Tzolis. Kan blauw-zwart hem in het Jan Breydelstadion houden?

Club Brugge ging Europa rond in de transfersoap rond Ardon Jashari. Ook Joel Ordoñez speelt al weken niet meer. De verdediger wacht op zijn transfer naar Olympique Marseille.

Sinds afgelopen weekend is ook Christos Tzolis rondjes aan het draaien op de geruchtenmolen. De Griekse flankaanvaller verlengde zijn contract een maand geleden tot medio 2029. Meer zelfs: blauw-zwart is ervan overtuigd dat de speler zelf ook niét meer wil vertrekken.

Lees ook... Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge

Is Christos Tzolis houdbaar voor Club Brugge?

Ondertussen is Crystal Palace bereid om meer dan dertig miljoen euro te betalen voor Tzolis. "Niet te koop", is het héél duidelijke antwoord van Dévy Rigaux. Zijn we opnieuw vertrokken?

"Wat als Crystal Palace gaat aandringen", vraagt Marc Degryse zich af in Het Laatste Nieuws. "Ik kan mee inbeelden dat Tzolis dan wél naar de Premier League zal willen."

Als een speler in zijn hoofd de beslissing maakt dat hij wil vertrekken is er meestal niets meer aan te doen

Marc Degryse

"Als een speler in zijn hoofd de beslissing maakt dat hij wil vertrekken is er meestal niets meer aan te doen", besluit de voormalige Rode Duivel. "Een club is niets met een ongelukkige speler."

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Crystal Palace
Christos Tzolis

Meer nieuws

Dessers kijkt nog steeds met open mond naar Vanaken: "Hij had het net zo goed in het buitenland gedaan"

Dessers kijkt nog steeds met open mond naar Vanaken: "Hij had het net zo goed in het buitenland gedaan"

21:00
LIVE: Anderlecht laat 2-0 liggen, AEK blijft zo in de race Live

LIVE: Anderlecht laat 2-0 liggen, AEK blijft zo in de race

21:16
Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge Analyse

Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge

11:40
19
Luis Enrique doet uitspraken over Donnarumma en zet zijn bazen bij PSG op die manier helemaal uit de wind

Luis Enrique doet uitspraken over Donnarumma en zet zijn bazen bij PSG op die manier helemaal uit de wind

21:20
LIVE: Genk met een weergaloze helft in Polen! Live

LIVE: Genk met een weergaloze helft in Polen!

20:54
Dé hype? Ex-spelers van onder meer Gent, Club Brugge en Anderlecht soms tegen, maar ook met elkaar ... op padelveld

Dé hype? Ex-spelers van onder meer Gent, Club Brugge en Anderlecht soms tegen, maar ook met elkaar ... op padelveld

20:40
'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

09:30
Topdoelman die bij Ajax en Club Brugge speelde kiest voor héél opmerkelijk avontuur in Nederlands amateurvoetbal

Topdoelman die bij Ajax en Club Brugge speelde kiest voor héél opmerkelijk avontuur in Nederlands amateurvoetbal

19:20
Zien we hem in de Champions League? '38-jarige Engelse cultspits kiest voor een héél leuke laatste uitdaging'

Zien we hem in de Champions League? '38-jarige Engelse cultspits kiest voor een héél leuke laatste uitdaging'

20:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Vranckx - Bokadi Bope - Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Eze

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Vranckx - Bokadi Bope - Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Eze

18:20
Allesbehalve een goedkope huurling én een zware aankoopoptie: 'Dit kost Özcan aan Anderlecht'

Allesbehalve een goedkope huurling én een zware aankoopoptie: 'Dit kost Özcan aan Anderlecht'

20:00
1
Club Brugge breekt inkomende én uitgaande records op transfermarkt: de naakte cijfers

Club Brugge breekt inkomende én uitgaande records op transfermarkt: de naakte cijfers

18:40
1
Beveren-middenvelder Mathis Servais wil niet aan transfer denken: "Wil hier resultaten behalen"

Beveren-middenvelder Mathis Servais wil niet aan transfer denken: "Wil hier resultaten behalen"

19:00
Opvallend: Belgische amateurvoetballer tekent een profcontract bij... Spaanse eersteklasser!

Opvallend: Belgische amateurvoetballer tekent een profcontract bij... Spaanse eersteklasser!

18:20
1
Ex-spits van KAA Gent staat voor terugkeer naar de Ligue 1

Ex-spits van KAA Gent staat voor terugkeer naar de Ligue 1

18:00
Licht aan het einde van de tunnel: Divock Origi en AC Milan naderen akkoord

Licht aan het einde van de tunnel: Divock Origi en AC Milan naderen akkoord

17:40
1
Lokeren neemt afscheid van overbodige international

Lokeren neemt afscheid van overbodige international

17:20
Akkoord is gevonden: Aster Vranckx trekt op huurbasis naar de Serie A

Akkoord is gevonden: Aster Vranckx trekt op huurbasis naar de Serie A

17:00
"Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten

"Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten

16:30
11
Waarom interesse van Club Brugge, Cercle en Westerlo niet uit het niets komt voor nieuwe parel Analyse

Waarom interesse van Club Brugge, Cercle en Westerlo niet uit het niets komt voor nieuwe parel

15:00
1
OFFICIEEL: Dender ziet aanvoerder vertrekken naar MLS

OFFICIEEL: Dender ziet aanvoerder vertrekken naar MLS

16:00
KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro

KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro

15:30
5
Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

12:00
5
Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen

Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen

14:40
7
Belgische talent dat naar Saoedi-Arabië trok maakt kans op een prijs

Belgische talent dat naar Saoedi-Arabië trok maakt kans op een prijs

14:20
3
Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen"

Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen"

14:00
1
Een kans voor JPL-clubs? Ex-speler van Standard én international is transfervrij op te pikken

Een kans voor JPL-clubs? Ex-speler van Standard én international is transfervrij op te pikken

13:30
Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen

Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen

13:10
2
Merveille Bokadi heeft zijn nieuwe club gevonden... in België!

Merveille Bokadi heeft zijn nieuwe club gevonden... in België!

13:00
Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

12:40
13
📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

12:20
Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

12:10
Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

11:00
Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

11:50
3
'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

10:00
4
Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

11:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Play-offs (H)
Ferencváros Ferencváros 1-3 FK Qarabag FK Qarabag
Rangers FC Rangers FC 1-3 Club Brugge Club Brugge
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-2 Pafos FC Pafos FC
Bodø Glimt Bodø Glimt 5-0 Sturm Graz Sturm Graz
FC Basel FC Basel 1-1 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
Fenerbahçe Fenerbahçe 0-0 SL Benfica SL Benfica

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Lech Poznan - KRC Genk: 1-4 Oisin Oisin over Anderlecht - AEK Athene: 1-0 Oisin Oisin over Christos Tzolis naar Crystal Palace: "Dan kan ik me inbeelden dat de speler zelf ook naar de Premier League wil" jawaddedadde jawaddedadde over "Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten PhP PhP over Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen NFFC- NFFC- over Allesbehalve een goedkope huurling én een zware aankoopoptie: 'Dit kost Özcan aan Anderlecht' Stefaan_82 Stefaan_82 over Licht aan het einde van de tunnel: Divock Origi en AC Milan naderen akkoord Stefaan_82 Stefaan_82 over Opvallend: Belgische amateurvoetballer tekent een profcontract bij... Spaanse eersteklasser! Frosties Frosties over Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved