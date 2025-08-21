Christos Tzolis naar Crystal Palace: "Dan kan ik me inbeelden dat de speler zelf ook naar de Premier League wil"

Heeft Club Brugge er een extra transfersoap bijgekregen? Crystal Palace aast op Christos Tzolis. Kan blauw-zwart hem in het Jan Breydelstadion houden?

Club Brugge ging Europa rond in de transfersoap rond Ardon Jashari. Ook Joel Ordoñez speelt al weken niet meer. De verdediger wacht op zijn transfer naar Olympique Marseille.

Sinds afgelopen weekend is ook Christos Tzolis rondjes aan het draaien op de geruchtenmolen. De Griekse flankaanvaller verlengde zijn contract een maand geleden tot medio 2029. Meer zelfs: blauw-zwart is ervan overtuigd dat de speler zelf ook niét meer wil vertrekken.



Lees ook... Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge

Is Christos Tzolis houdbaar voor Club Brugge?

Ondertussen is Crystal Palace bereid om meer dan dertig miljoen euro te betalen voor Tzolis. "Niet te koop", is het héél duidelijke antwoord van Dévy Rigaux. Zijn we opnieuw vertrokken?

"Wat als Crystal Palace gaat aandringen", vraagt Marc Degryse zich af in Het Laatste Nieuws. "Ik kan mee inbeelden dat Tzolis dan wél naar de Premier League zal willen."

Als een speler in zijn hoofd de beslissing maakt dat hij wil vertrekken is er meestal niets meer aan te doen

"Als een speler in zijn hoofd de beslissing maakt dat hij wil vertrekken is er meestal niets meer aan te doen", besluit de voormalige Rode Duivel. "Een club is niets met een ongelukkige speler."