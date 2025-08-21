Dessers kijkt nog steeds met open mond naar Vanaken: "Hij had het net zo goed in het buitenland gedaan"

Club Brugge staat met anderhalf been in de groepsfase van de Champions League. Hans Vanaken was zoals altijd dé draaischijf van blauw-zwart. Maar dat had Cyriel Dessers tien jaar geleden ook al door.

Cyriel Dessers zag van op de tribune - de spits van Rangers FC kampt met een blessure - hoe Club Brugge enkele maten te groot was voor Rangers FC. Logischerwijs één van de uitblinkers: Hans Vanaken.

Ook Dessers kent de aanvaller van Club Brugge héél goed. Beide heren speelden dik tien jaar geleden samen bij Sporting Lokeren. "Ik heb enkele maanden in de spits gespeeld met Hans achter mij als nummer tien."



Ik moest enkel en alleen bezig zijn met doelpunten maken. Hans Vanaken deed de rest

"Een zalige ervaring voor een aanvaller", glimlacht Dessers in Het Laatste Nieuws. "Ik moest enkel en alleen bezig zijn met doelpunten maken. Hans deed de rest." (lacht)

Ook toen was al duidelijk dat Vanaken alles in huis had om een topper te worden. "Eerlijk? Iedereen bij Lokeren wist toen al dat Hans een absolute legende zou worden als hij in België zou blijven. Eigenlijk had hij dat net zo goed in het buitenland ook kunnen zijn."

Berichtje sturen

Rangers FC moet volgende week een 1-3-verlies uit de heenwedstrijd goed maken in het Jan Breydelstadion. "Of we berichten sturen? Af en toe wel. Als de ene kampioen of topschutter is geworden. Maar nu zal dat er niet bij zijn."