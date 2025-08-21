Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

Met de komst van Nicolas Orye heeft Patro Eisden zijn zestiende versterking voor het nieuwe seizoen aangekondigd. De 26-jarige aanvaller keert na tien jaar terug naar de club waar hij als tiener zijn profdebuut maakte.

Op zaterdag 23 januari 2016 maakte Orye zijn debuut in het eerste elftal van Patro Eisden. Als 17-jarige scoorde hij meteen in zijn eerste wedstrijd tegen Union, wat leidde tot een 2-1-overwinning.

Interesse Club Brugge

Die prestatie bracht hem in de belangstelling van diverse clubs, waaronder Lommel, Waasland-Beveren en Club Brugge. Uiteindelijk koos hij voor Waasland-Beveren, dat volgens hem de meest concrete interesse toonde.

Hoewel zijn overstap naar Beveren niet het gewenste succes opleverde, kijkt Orye zonder spijt terug op die periode. “Ik was jong en nog niet volgroeid. Misschien had ik beter eerst de tussenstap naar Lommel gezet, maar ik heb veel geleerd over het profmilieu,” aldus Orye in een interview met Het Belang van Limburg.

Na passages bij Lommel, Heist en Sporting Hasselt, besloot Orye opnieuw zijn kans te wagen in het profvoetbal. Patro Eisden biedt hem die mogelijkheid met een contract van één jaar en een optie op verlenging. “Ik heb hier nog een rekening te vereffenen,” klinkt het vastberaden.

Lymfeklierkanker

Wat Orye onderscheidt, is zijn mentale weerbaarheid. Op tienjarige leeftijd kreeg hij de diagnose van lymfeklierkanker, een strijd die hij met steun van zijn familie wist te overwinnen. “Na elke chemo moest ik terugvechten. Dat heeft me gevormd. Opgeven staat niet in mijn woordenboek,” vertelt hij openhartig.

Met zijn terugkeer naar Patro wil Orye niet alleen sportief slagen, maar ook zijn persoonlijke verhaal kracht bijzetten. Zijn traject is een voorbeeld van doorzettingsvermogen en hoop, en zijn comeback belooft een nieuw hoofdstuk in een carrière die ooit begon met een doelpunt voor Patro.