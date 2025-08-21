Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen

Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha staat nog steeds op vertrekken. De gesprekken met het Schotse Celtic zijn nog steeds volop aan de gang. Buiten ex-Beerschotspeler Marwan Al-Sahafi, zou Antwerp geen extra flankspeler meer gaan aantrekken.

Het blijft onzeker op de Bosuil. Antwerp kan in de laatste dagen van de transfermarkt nog enkele belangrijke spelers kwijtspelen. Zo wordt er hevig aan de mouw getrokken van centrale verdediger Zeno Van den Bosch.

En ook Michel-Ange Balikwisha zou Antwerp nog kunnen verlaten. De flankaanvaller flirt al bijna de gehele transferperiode met het Schotse Celtic, maar van een doorbraak in dat dossier is voorlopig nog altijd geen sprake.



Enkel nog Al-Sahafi op komst

Aan inkomende zijde wordt verwacht dat de komst van Marwan Al-Sahafi (ex-Beerschot) eerstdaags officieel zal gemaakt worden. Maar voor het overige zou Antwerp geen nieuwe flankspeler aantrekken, ook niet bij een vertrek van Balikwisha.

Dat meldt transferwatcher Sacha Tavolieri. Volgens hem toont Antwerp, ondanks eerdere geluiden daarrond, ook geen concrete interesse in Parfait Guiagon, die afgelopen weekend met Charleroi nog wist te scoren tegen Antwerp.

Maar Antwerp zal het aan offensieve zijde dus doen met de jongens die er, uitgezonderd Al-Sahafi, nu al zijn. Al weet je natuurlijk nooit hoe het loopt in de laatste dagen van een zomermercato...