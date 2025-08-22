Gertjan De Mets gelukkig bij Beerschot, maar doet ook boekje open over ontslag bij KAA Gent

Voormalig assistent-trainer Gertjan De Mets doet in een zakelijke toelichting zijn verhaal over het abrupte einde van zijn samenwerking met KAA Gent. Hij noemt het verloop "pijnlijk maar leerzaam" en wijst op een gebrek aan transparantie in de communicatie.

In het tussenseizoen maakte Gertjan De Mets (38) de overstap van KAA Gent naar Beerschot. De beslissing kwam niet voort uit ambitie, maar uit noodzaak. Hoewel De Mets eerder nog een contractverlenging kreeg, werd hij kort voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen op de hoogte gebracht van zijn ontslag.

“Het was pas de zondag voor de eerste training dat ik vernam dat mijn opzegperiode meteen zou ingaan,” aldus De Mets. De timing van het bericht, vlak voor de start van het nieuwe seizoen, noemt hij “onprofessioneel en teleurstellend”.



De Mets was jarenlang actief binnen de Gentse staf en werkte onder verschillende hoofdtrainers. Zijn positie werd versterkt toen Danijel Milicevic aan het roer kwam. “Hij gaf aan dat hij die job enkel wilde aannemen op voorwaarde dat ik zijn rechterhand zou worden,” verduidelijkt De Mets.

Nieuwe visie onder Ivan Leko

Na het vertrek van Milicevic, kort na de Champions’ Play-Offs, werd de toekomst van De Mets opnieuw onzeker. Ondanks eerdere garanties van de clubleiding, bleek er uiteindelijk geen plaats meer voor hem in de technische staf onder Ivan Leko.

“Ik paste niet in het plaatje bij Ivan Leko,” kreeg hij te horen. De Mets toont begrip voor de keuze van de nieuwe hoofdtrainer, maar plaatst kanttekeningen bij de manier waarop het proces werd afgehandeld. “Zulke zaken gebeuren nu eenmaal in het profvoetbal, maar toch vind ik dat men dit anders had kunnen aanpakken.”

Hoewel het afscheid abrupt verliep, kijkt De Mets met waardering terug op zijn jaren bij KAA Gent. “Ik beleefde er heel wat mooie jaren, werkte met fijne collega’s en heb er veel geleerd.”